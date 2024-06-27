TAG Otoyolu'nda zincirleme kaza: 3 ölü, 1 yaralı
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Gaziantep-Kahramanmaraş arasındaki bölümünde zincirleme kaza meydana geldi. 4 aracın karıştığı feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
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TAG Otoyolu'nda 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
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Hasan Kılıçparlar idaresindeki çekici, Nurdağı ilçesi Şatırhöyük mevkisinde, önünde seyreden Veysel Oduncu'nun kullandığı otomobil ile Orhan Gül yönetimindeki otomobillere arkadan çarptı.
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Otomobiller de önlerinde seyreden Nuri Tayan'ın yönetimindeki çekicinin arka kısmına çarptı.
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Kazada, sürücüler Orhan Gül, Veysel Oduncu ile Gulsum Vaapova hayatını kaybetti, Bülent Aydınışık yaralandı.
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Kaza nedeniyle yol uzun süre trafiğe kapatılırken uzun araç kuyruğu oluştu.
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Araçların kaldırılmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.
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