Merkez Bankası'ndan bugün ne bekleniyor? - İş-Yaşam Haberleri

Merkez Bankası'ndan bugün ne bekleniyor? - İş-Yaşam Haberleri

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) bugün faiz kararını açıklayacak.

Piyasaların gözü kulağı Merkez Bankası'na çevrilmişken, ekonomistlerin faiz kararına ilişkin beklentileri de ortaya çıktı.

Bloomberg HT'nin faiz anketine katılan kurumlar, TCMB'nin politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit tutacağını öngördü.

Bu ankette 20 kurum da 2024 yıl sonuna dair faiz tahminini paylaştı.

Buna göre piyasanın 2024 yılının sonunda politika faizi için tahmini yüzde 47.25 oldu.

2024 yıl sonu faiz tahminlerinde en yüksek beklenti yüzde 50 seviyesinde, en düşük beklenti yüzde 40 seviyesinde kaydedildi.

Anket katılımcılar faizde ilk indirim beklentilerini de paylaştı. Buna göre, tahminini paylaşan 20 kurumdan üçü TCMB'den ilk indirim hamlesini Eylül’de, 10 kurum ise yılın son çeyreğini kapsayan Ekim-Kasım-Aralık döneminde bekliyor. 2024’te TCMB’den faiz indirimi beklemeyen ise yedi kurum bulunuyor. YIL SONU BEKLENTİSİ DE YAYINLANDI AA Finans'ın 11 ekonomist ile yaptığı beklenti anketinden de benzer sonuçlar çıktı. Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyan değeri, faizin yüzde 50'de sabit bırakılması yönünde oldu. Yapılan açıklamaya göre, AA anketine katılan ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 50'de sabit bırakılacağını öngörüyor.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 50 olarak hesaplandı. REKLAM Yıl sonuna ilişkin beklentilerini paylaşan ekonomistlerden 3'ü yıl sonunda politika faizinin yüzde 50, 1'i yüzde 47.5, 1'i yüzde 45, 1'i yüzde 44 ve 2'si yüzde 40 olacağını öngördü. MAYIS'TA SABİT BIRAKILMIŞTI Merkez Bankası, geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmıştı. Mayıs ayı faiz kararına ilişkin yapılan açıklamada, "Enflasyonda kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır” denilmişti.

TCMB Haziran ayı faiz kararını bugün saat 14.00'te açıklayacak.