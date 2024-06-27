Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.549,31 %0,60
        DOLAR 32,8860 %0,12
        EURO 35,2348 %0,35
        GRAM ALTIN 2.436,20 %0,46
        FAİZ 41,93 %-0,26
        GÜMÜŞ GRAM 30,46 %0,29
        BITCOIN 60.732,00 %-0,37
        GBP/TRY 41,6476 %0,38
        EUR/USD 1,0684 %0,03
        BRENT 85,64 %0,46
        ÇEYREK ALTIN 3.983,19 %0,46
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Merkez Bankası'ndan bugün ne bekleniyor? - İş-Yaşam Haberleri

        Merkez Bankası'ndan bugün ne bekleniyor?

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bugün faiz kararını açıklayacak. Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından, Mayıs ayında olduğu gibi Haziran ayında da politika faizini sabit bırakma kararı çıkması bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.06.2024 - 08:06 Güncelleme: 27.06.2024 - 08:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Merkez Bankası'ndan bugün ne bekleniyor?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) bugün faiz kararını açıklayacak.

        Piyasaların gözü kulağı Merkez Bankası'na çevrilmişken, ekonomistlerin faiz kararına ilişkin beklentileri de ortaya çıktı.

        Bloomberg HT'nin faiz anketine katılan kurumlar, TCMB'nin politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit tutacağını öngördü.

        Bu ankette 20 kurum da 2024 yıl sonuna dair faiz tahminini paylaştı.

        Buna göre piyasanın 2024 yılının sonunda politika faizi için tahmini yüzde 47.25 oldu.

        2024 yıl sonu faiz tahminlerinde en yüksek beklenti yüzde 50 seviyesinde, en düşük beklenti yüzde 40 seviyesinde kaydedildi.

        Anket katılımcılar faizde ilk indirim beklentilerini de paylaştı.

        Buna göre, tahminini paylaşan 20 kurumdan üçü TCMB'den ilk indirim hamlesini Eylül’de, 10 kurum ise yılın son çeyreğini kapsayan Ekim-Kasım-Aralık döneminde bekliyor.

        2024’te TCMB’den faiz indirimi beklemeyen ise yedi kurum bulunuyor.

        YIL SONU BEKLENTİSİ DE YAYINLANDI

        AA Finans'ın 11 ekonomist ile yaptığı beklenti anketinden de benzer sonuçlar çıktı.

        Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyan değeri, faizin yüzde 50'de sabit bırakılması yönünde oldu.

        Yapılan açıklamaya göre, AA anketine katılan ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 50'de sabit bırakılacağını öngörüyor.

        Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 50 olarak hesaplandı.

        REKLAM

        Yıl sonuna ilişkin beklentilerini paylaşan ekonomistlerden 3'ü yıl sonunda politika faizinin yüzde 50, 1'i yüzde 47.5, 1'i yüzde 45, 1'i yüzde 44 ve 2'si yüzde 40 olacağını öngördü.

        MAYIS'TA SABİT BIRAKILMIŞTI

        Merkez Bankası, geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmıştı.

        Mayıs ayı faiz kararına ilişkin yapılan açıklamada, "Enflasyonda kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır” denilmişti.

        TCMB Haziran ayı faiz kararını bugün saat 14.00'te açıklayacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        44 yaşındaydı... 7 katlı tabut bina çöktü!
        44 yaşındaydı... 7 katlı tabut bina çöktü!
        Ücrete yüzde 10 vergi talebi
        Ücrete yüzde 10 vergi talebi
        Yürüyelim arkadaşlar!
        Yürüyelim arkadaşlar!
        İşte son 16 turu eşleşmeleri
        İşte son 16 turu eşleşmeleri
        Bolivya'da darbe girişimi: Neler yaşandı?
        Bolivya'da darbe girişimi: Neler yaşandı?
        Kayınpeder damadı defalarca bıçakladı!
        Kayınpeder damadı defalarca bıçakladı!
        Fenerbahçe'den Samardzic atağı!
        Fenerbahçe'den Samardzic atağı!
        Pakistan'da aşırı sıcaklardan altı günde 500'den fazla kişi öldü
        Pakistan'da aşırı sıcaklardan altı günde 500'den fazla kişi öldü
        "Bu saatten sonra kim gelirse gelsin"
        "Bu saatten sonra kim gelirse gelsin"
        "2 Temmuz'da vals var!"
        "2 Temmuz'da vals var!"
        "Bir olalım yolunda"
        "Bir olalım yolunda"
        "Hedef 1: Tamamlandı!"
        "Hedef 1: Tamamlandı!"
        Sen neymişsin be Taylor!
        Sen neymişsin be Taylor!
        Rüzgar, yağmur ve sıcak uyarısı
        Rüzgar, yağmur ve sıcak uyarısı
        Kaliteli uyku için yatakta reels izlemeye son!
        Kaliteli uyku için yatakta reels izlemeye son!
        Aralarında 3 km var
        Aralarında 3 km var
        İki dakikayla hayatta kaldı
        İki dakikayla hayatta kaldı
        İstanbul'da 'kaçak forma' operasyonu: 250 milyon değerinde 180 bin 324 adet ele geçirildi
        İstanbul'da 'kaçak forma' operasyonu: 250 milyon değerinde 180 bin 324 adet ele geçirildi
        Assange ailesiyle yeniden bir arada
        Assange ailesiyle yeniden bir arada
        SPK'da değişiklik teklifi TBMM'de kabul edildi
        SPK'da değişiklik teklifi TBMM'de kabul edildi
        Habertürk Anasayfa