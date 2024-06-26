Ölüm Grubu'nda bir mucize: Avusturya! İşte tahmin edenler ve yanılanlar...

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) D Grubu üçüncü maçında Avusturya, Hollanda'yı 3-2 yendi ve lider olarak son 16 bileti aldı. Almanya'nın başkenti Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanan kritik maça baskılı başlayan Avusturya, henüz 6. dakikada rakibini hataya zorladı ve Malen'in kendi kalesine attığı golle ilk devreyi 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıya hızlı giren Hollanda, 47. dakikada Gakpo'nun sağına çekerek yaptığı imza vuruşuyla durumu 1-1 yaptı. Maç boyunca rakip kaleye az ama öz gelen Avusturya, 59. dakikada Schmid'in kaydettiği golle bir kez daha öne geçti: 1-2. Hollanda'nın 'süper yedeği' Weghorst, oyuna dahil olduktan sonra yine etkisini gösterdi. Weghorst'un asistinde Depay, 75. dakikada fileleri havalandırarak skoru 2-2'ye taşıdı.

Avusturya, bu yediği gole de cevap vermeyi başardı. Sabitzer, 80. dakikada sahneye çıkarak takımına 3-2'lik galibiyeti getirdi. Avusturya, uzun bir aradan sonra Hollanda'yı mağlup etti. Rakibinin 7 maçlık galibiyet serisine son veren Kırmızı-Beyazlılar, 34 yıl sonra galip gelmeyi başardı.

Avusturya Milli Takımı, "disiplinli ve sistematik takım" hüviyetiyle turnuvada yer alırken; grup liderliği ile başarısını taçlandırdı. Avusturya, kadrosunda sonuca direkt etki eden yıldız oyuncu bulunmasa da Ralf Rangnick'in takıma kazandırdığı "disiplinli oyun" özelliğiyle dikkati çekiyor.

Üç maç sonunda 6 puan toplayan Avusturya, grup lideri olarak tur atladı. Fransa'ya 1-0 yenilen ve Polonya'yı 3-1 yenen Avusturya, mutlak galibiyet parolasıyla çıktığı Hollanda maçında da 3-2 galip geldi. Öte yandan Rangnick'in öğrencileri, 1978 Dünya Kupası'ndan bu yana ilk kez bir büyük turnuvada grubunu lider bitirdi.

KİMSE İHTİMAL VERMİYORDU, SADECE BU İSİMLER DİKKAT ÇEKTİ

14 Haziran'da Almanya'da başlayan EURO 2024 için birçok ünlü isim ve spor otoritesi şampiyonluk tahminleri yapmıştı. Avrupa Şampiyonası için yapılan tahminlerde İngiltere, İspanya, Fransa ve Almanya gibi ülkeler ön plana çıktı. "Ölüm Grubu" olarak adlandırılan D Grubu'nda ise Avusturya'ya az şans veriliyordu. Fransa, Hollanda ve Polonya'nın önünde grubunu lider bitiren Avusturya herkes tarafından takdir topladı. Türk spor medyasında da EURO 2024 tahminlerinde de Avusturya'nın başarısına dikkat çeken birkaç isim yer aldı. İşte EURO 2024 öncesi yapılan tahminler ve Avusturya'ya dikkat çeken isimler...

Thierry Henry: Eski futbolcu, Fransa'nın şampiyon olacağını düşünüyor. Özellikle kadrosu ve kaliteli oyuncularıyla Fransa'nın şansını çok görüyor. Ona göre Kylian Mbappe gibi bir yıldız oyuncuya sahip olması Fransa'yı en önemli şampiyon adaylarından biri yapıyor.

Alan Shearer: Shearer, İngiltere'nin şampiyonluk için güçlü bir aday olduğunu belirtse de kazananın Fransa olacağını düşünüyor. İngiltere'nin kadrosuna dikkat çeken Shearer İngiltere'den net galibiyetler beklediğini söylüyor.

Gary Lineker: Lineker'e göre artan performansı ve özellikle genç yetenekleriyle İngiltere Euro 2024'ün şampiyonu olmaya aday bir takım. Gary Lineker, İngiltere'nin kazanmasında Jude Bellingham'ın performansının belirleyici olacağını düşünüyor.

Sergen Yalçın: Turnuvanın favorisinin Almanya olduğunu söyleyen Yalçın'ın final adayları ise İngiltere ve Almanya. Bu ikilinin finalde karşılacağını düşünüyor. Türkiye'nin ise gruptan çıkıp çeyrek finale kadar gidebileceğini öngörüyor.

Metin Tekin: Tekin için favori genç ve dinamik kadroya sahip İspanya. İspanya'nın finale çıkacağını öngören Tekin, Türkiye'nin de gruptan çıkabileceğini söylüyor. Ama ona göre Türkiye için yolun sonu son 16. Son 16'da Türkiye'nin eleneceğini öngörüyor.

Erman Toroğlu: Erman Toroğlu'na göre İngiltere, Fransa ve Almanya favoriler arasında. Toroğlu, İngiltere'yi finalde görüyor. Türkiye için de tahmini var elbette. Erman Toroğlu'na göre Türkiye çeyrek finale çıkabilecek.

Güntekin Onay: Belçika'nın güçlü kadrosu Onay'a göre onu şampiyonluk adaylarından biri yapıyor. Türkiye için tahmini ise gruptan çıkması yönünde. Hatta Türkiye'nin çeyrek finale kadar gidebileceğini de düşünüyor.

Serdar Ali Çelikler: Çelikler, finale güçlü kadrosu olan İtalya'nın çıkacağını tahmin ediyor. Çelikler'in Euro 2024 favorisi İtalya. Türkiye için de tahmini var. Çelikler'e göre Türkiye gruptan çıkacak ama son 16'da elenecek.

Arda Turan: Turan, Fransa'nın büyük favorilerinden biri olduğunu söylüyor. Yarı finalde İngiltere'yi geçerek finale çıkacaklarını düşünüyor. Fransa dışında Portekiz'i de final adaylarından biri olarak görüyor.

Rio Ferdinand: Ferdinand, İngiltere'nin şampiyon olacağını söylüyor. İkinciliği ise Almanya'ya veriyor. Ferdinand, Euro 2024'ün sürprizinin Türkiye olacağını da söylüyor. Ona göre Euro 2024'te Türkiye sürpriz bir şekilde yükselebilir.

Rıdvan Dilmen: Dilmen'in şampiyonluk adayları Fransa ve İspanya. Rıdvan Dilmen, bu iki takımı güçlü görüyor. Türkiye için de tahmini var elbette. Türkiye'nin gruptan çıkmasının önemli olduğunu ama çeyrek finalin ötesine geçemeyeceğini söylüyor.

Ali Ece: Ali Ece, ev sahibi Almanya'nın avantajlı olduğunu söylüyor ve finale çıkacağını tahmin ediyor. Türkiye için de sürpriz bir tahmini var. Ali Ece'ye göre Türkiye herkesi şaşırtarak yarı finale çıkacak.

EA SPORT: 2010'dan beri turnuvaların kazananını tahmin eden EA Sports, EURO 2024 şampiyonunu tahmin etti. Yapılan tahmine göre turnuvanın finalinde İngiltere ve Almanya karşılaşacak.

Mourinho: Dünyaca ünlü teknik adam, EURO 2024'ü Portekiz'in kazanacağını söylerken İngiltere'nin ise ikinci olacağını dile getirdi. Jose Mourinho, EURO 2024'ün sürpriz takımlarının ise İtalya, Hollanda, İspanya ve Almanya olacağını tahmin etti.