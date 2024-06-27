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        Haberler Ekonomi Otomobil Oto satışlarında '6+6' kuralı 6 ay uzatıldı - Otomobil Haberleri

        Oto satışlarında '6+6' kuralı 6 ay uzatıldı

        Ticaret Bakanlığı, otomobil satışlarında uygulanan '6 ay 6 bin kilometre' ile 'ilan kısıtlaması' uygulamalarının 1 Ocak 2025 tarihine kadar 6 ay süreyle uzatıldığını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.06.2024 - 09:02 Güncelleme: 27.06.2024 - 09:15
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        Oto satışlarında '6+6' kuralı uzatıldı
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        Otomotiv ticaretinde uygulanan '6 ay-6 bin kilometre' ve 'ilan kısıtlaması' uygulamaları, 1 Ocak 2025'e kadar uzatıldı.

        Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yapılan düzenleme ve denetimler neticesinde sıfır taşıtların ikinci ele düşürülerek satışa sunulması yoluyla haksız kazanç sağlanmasının önüne geçildiği, sıfır taşıt arzının artmasına katkı sağlanarak gerçek ihtiyaç sahiplerinin taşıta ulaşmalarına imkân sağlandığı ve otomotiv sektöründeki spekülatif fiyat artışlarının engellenerek tüketici mağduriyetlerinin ortadan kaldırıldığı kaydedildi.

        Açıklamada, "Bu doğrultuda, söz konusu kazanımlar göz önünde bulundurularak, ilgili iki düzenlemenin de 6 ay süreyle, 1 Ocak 2025 tarihine kadar yeniden uzatılmasına Ticaret Bakanlığımızca karar verilmiştir" denildi.

        Ticaret Bakanlığı'nın, bugüne kadar 6 ay 6 bin km düzenlemesi kapsamında, otomobil yetkili bayisi ile oto galerilere yaklaşık 52 milyon TL, ilan kısıtlamasına aykırı hareket edenlere ise yaklaşık 90 milyon TL idari para cezası uyguladığı bilgisi de açıklamada yer aldı.

        Bakanlıktan yapılan kamuoyu açıklamasında, "İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesiyle ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenlerin yanı sıra, bir takvim yılı içinde yetki belgesiz üç ve üzerinde ikinci el motorlu kara taşıtı satışı yapan tüm gerçek veya tüzel kişilerin 6 ay-6 bin km düzenlemesine aykırı satışlarının Noterlikler tarafından engellenmesine devam edilecektir. Ticaret Bakanlığı olarak motorlu kara taşıtı ticaretinde hayata geçirdiğimiz bu düzenlemeler ile hem tüketiciler lehine fiyat istikrarını sağlamak, hem de sektör yetkilileri için adil ve dengeli bir piyasa yapısını tesis etmek amacıyla çalışmalar titizlikle sürdürülecek ve gerek görülmesi halinde ilave tedbirler alınacaktır" denildi.

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