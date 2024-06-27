İşte en sıcak günlere köpek günü denmesinden yaz ortasının resmi tatil olmasına kadar ilginç gerçekler
Yaz mevsimi tatil planları, uzun günler ve sıcak gecelerle akıllara kazınmış olabilir. Ancak, bu mevsim sadece plajlarda güneşlenmek ve serinletici içecekler yudumlamakla sınırlı değil. Yazın pek çok bilinmeyen yönü ve ilginç gerçekleri var. Peki, yaz hakkında neleri duymamış olabilirsiniz? İşte, yaz ortasının resmi tatil olarak kabul edildiği ülkelerden en sıcak günlere neden köpek günü dendiğine kadar şaşırtıcı 9 gerçek!
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Yaz mevsimi güneşli günleri ve sıcak havasıyla bilinse de, bu mevsim hakkında bilmediğimiz pek çok ilginç gerçek var. İnsanların yaz mevsimini dört gözle beklemelerinin ardında sadece deniz, kum ve güneş yatmıyor. Haberimizde tarihten günümüze, yaz mevsiminin pek çok yönünü derledik. İşte, güneşin baz ülkelerde haftalarca batmamasından gizli gündönümüne kadar ilginç yaz detayları...
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1. EYFEL KULESİ YAZ AYLARINDA UZAR
Havalar ısındıkça metal nesneler büyür, buna termal genleşme denir; bu, ısının metal gibi malzemelerin genleşmesine neden olduğu anlamına gelir. Bu nedenle Paris'teki Eyfel Kulesi yaz aylarında 15 santimetreye kadar uzayabilir! Bu ünlü kule, hava daha sıcak olduğunda Güneş'ten uzağa doğru eğilir. Güneş, Eyfel Kulesi'nin yalnızca bir tarafına vurur, bu da dört tarafının da dengeli olmadığı anlamına gelir.
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2. BAZI KUZEY ÜLKELERİNDE GÜNEŞ HAFTALARCA BATMIYOR
Dünyanın en kuzey bölgelerinde yaz aylarında Güneş haftalarca batmaz. Buna, 20 Nisan ile 22 Ağustos arasında Güneş'i günün 24 saati göreceğiniz Svalbard gibi Norveç'in bazı kuzey bölgeleri de dahildir. Bu şaşırtıcı doğa olayına "gece yarısı güneşi" adı veriliyor. Bu fenomen, Dünya'nın dönme ekseninin eğik olması ve Kuzey Kutbu'nun, Güneş'e doğru dönmesi nedeniyle gerçekleşiyor.
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Yani Kuzey Kutbu'nda yaz aylarında güneşin gece yarısı bile batmamasına neden oluyor. Gece yarısı güneşi gökyüzüne güzel bir kırmızı ve sarı renk verir. Güneş batmadığı için her zaman aydınlıktır. Haftalarca süren uzun bir gün gibi hissedilebilir!
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3. YAZIN EN SICAK GÜNLERİNE ''KÖPEK GÜNÜ'' DENİYOR
Yazın köpek günleri" terimi, en sıcak günleri tanımlamak için kullanılan eski bir ifadedir ve Roma (M.Ö. 27 - MS 476) İmparatorluğu dönemine kadar uzanır. Bu günler, 3 Temmuz ile 11 Ağustos arasındaki dönemi kapsar ve Sirius yıldızıyla ilişkilidir. Sirius, gökyüzündeki en parlak yıldız olup, "köpek günleri" başlamadan ve bitmeden yirmi gün önce doğup batmaktadır.
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4. 1975 YAZINDA BİRLEŞİK KRALLIK’TA KAR YAĞDI
Birleşik Krallık'taki insanların yaz aylarında karla karşılaşması pek yaygın değildir. Ancak Haziran 1975'te kar yağışı, başkent Londra da dahil olmak üzere ülkenin birçok yerinde etkili oldu. Kar nedeniyle bazı kriket maçları iptal edilmek zorunda kaldı ve bu popüler yaz sporunu sekteye uğrattı. Neredeyse yüz yıl önce, 1888'den beri Birleşik Krallık'ta ilk kez yazın, bu kadar çok kar yağdı.
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5. GİZLİ GÜNDÖNÜMÜ HER YAZ İZLANDA’DA GERÇEKLEŞİR
İzlanda, yaz aylarında Güneş'in birkaç hafta boyunca batmaması sonucu ortaya çıkan "gece yarısı güneşi"ni yaşar. Gizli Gündönümü festivali ise yılın en uzun günü olan yaz gündönümünde haziran ayında gerçekleşir. Bu festival, insanların yılın özel bir döneminde müzik ve kültürü deneyimlemelerine olanak tanıyor. Parti severlerin bir buzulda eğlenebileceği ve 5 bin yıllık lav tünelinde müzisyenleri izleyebileceği tek yer burası.
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6. JAPONYA’DA HER YAZ FENER FESTİVALİ DÜZENLENİYOR
Japonya, temmuz ve ağustos aylarında Tanabata Festivali'ni kutlarken fenerlerle doludur. Festivalin kökeni, 7 Temmuz'da tanışabilen iki sevgili Orihime ve Hikiboshi'nin hikayesine dayanıyor. Orihime ve Hikiboshiare, Vega ve Altair yıldızları tarafından temsil ediliyor, bu da Tanabata Festivalinin neden “Yıldız Festivali” olarak da bilindiğini açıklıyor. Festival ülkenin her yerinde kutlanıyor. Noshiro gibi şehirlerde devasa fenerlerin sokaklarda taşındığı geçit törenleri yapılıyor. Bazı fenerlerin boyu 24 metreden fazla olabiliyor.
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7. YAZIN HASTANELER DAHA DOLUDUR
Hastanede tedaviye ihtiyaç duymak için hiçbir zaman iyi bir zaman yoktur ancak yaz ayları özellikle acil servisler daha yoğun olabilir. Tıp uzmanları buna ''Temmuz fenomeni'' adını veriyor.
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8. YAZ KELİMESİ ÇOK UZUN ZAMANDAN BERİ KULLANILIYOR
''Yaz'' kelimesi ilk kez 900 yılından önce kayıtlara geçen eski bir sözcüktür. Eski İngilizcede yaz mevsimi anlamına gelen ''sumor'' kelimesinden gelir. Aynı zamanda her ikisi de ''yıl'' anlamına gelen Almanca ''sommer'' kelimesi ve Sanskritçe ''sama'' kelimesiyle de bağlantılıdır.
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9. İSVEÇ VE FİNLANDİYA YAZ ORTASINI RESMİ TATİL KABUL EDİYOR
İsveç ve Finlandiya, "yaz ortası"nı (midsummer) resmi tatil olarak kabul ediyor. İsveç'te bu bayram, 19-25 Haziran tarihleri arasındaki bir cuma günü kutlanıyor.
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Finlandiya'da ise 20-26 Haziran tarihleri arasındaki bir cumartesi gününe denk geliyor. Her iki ülkede de ''yaz ortası" bayramı resmi tatil olarak kabul ediliyor ve bu dönemde kutlamalar yapılıyor.
Kaynak: the Fact Site
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