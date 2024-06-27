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İstanbul Bahçelievler'de, Zafer Mahallesi Yadigar Sokak’ta bulunan 7 katlı bina sebebi bilinmeyen nedenle çöktü. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda emniyet, itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi.

AFAD ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMASI YAPTI AA'da yer alan habere göre AFAD ekipleri bina enkazında arama faaliyetinde bulundu.

BİNA 1980'DE 4 KAT İNŞA EDİLMİŞ REKLAM İstanbul Valiliği, yaptığı açıklamada, binanın 1980 yılında yapıldığını ifade ederek şunları kaydetti:

VALİLİK: ÖLÜ VE YARALI YOK “Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemede olayda ölen, yaralanan ya da enkaz altında kalanın bulunmadığı tespit edilmiştir. Çöken binanın çevresindeki binalar tedbir amaçlı boşaltılmış olup, olay yerinde gerekli güvenlik önlemleri de alınmıştır.”

ÇÖKEN BİNAYA 3 KAT KAÇAK ÇIKILMIŞ Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, olay yerinde sıkıntılı olan 4 binanın daha boşaltıldığını ve çöken binaya, 1994 yılında kaçak olarak 3 kat daha çıkıldığını söyledi.

ÇİZGİNİN ÜSTÜ 1994, ALTI 1980'DE YAPILMIŞ Binanın yıkılmadan önceki fotoğrafında kaçak olarak inşa edilen 3 kat da belirgin biçimde görülüyordu.

"İLK 3 KAT DİKEY OLARAK ÇÖKTÜ" AA'da yer alan habere göre Bahadır, buradaki basın mensuplarına yaptığı açıklamada, binanın ilk üç katının dikey olarak toprağa doğru çöktüğünü söyledi.

"GÖRÜNENLER 4, 5, 6 VE 7. KAT" Şu anda binanın görünen kısımlarının 4-5-6 ve 7'nci katları olduğunu anlatan Bahadır, arkasındaki iki apartmanın tuğlalarının zarar gördüğünü, kolon ve kirişlerinin ise çökmeden etkilenmediğini dile getirdi. Bahadır, vatandaşların otellerde misafir edileceğini kaydetti.

"SIKINTILI BİR BİNAYMIŞ" Bahadır, kısmen çöken binaya ilişkin belediyeye bir başvuru yapılmadığına dikkati çekerek, "Yıkımı bekleyen bir bina değil ama maalesef sıkıntılı bir binaymış. Bir an önce yıkılması gereken bir binaymış" ifadelerini kullandı.

BİNA 7-8 DAKİKADA ÇÖKMÜŞ Öte yandan bina sakinlerinin duydukları ses üzerine binayı terk etmesinden 7-8 dakika sonra apartmanın çöktü öğrenildi. Küçükçekmece'de, 3 hafta önce çöken binada, 1 kişi hayatını kaybetmişti.