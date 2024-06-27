İşte son 16 turu eşleşmeleri - EURO 2024

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) son 16 turu eşleşmeleri ve maç programı belli oldu. Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada grup maçları sona erdi. Karşılaşmalar sonunda dörderli 6 grupta mücadele eden 24 takımdan 16'sı yoluna devam etme hakkı elde etti.

A Grubu'nda Almanya ile İsviçre, B Grubu'nda İspanya ile İtalya, C Grubu'nda İngiltere ile Danimarka, D Grubu'nda Avusturya ile Fransa, E Grubu'nda Romanya ile Belçika, F Grubu'nda ise Portekiz ile Türkiye, ilk 2 sırada yer alarak adlarını son 16 turuna yazdırdı. Slovenya, Hollanda, Slovakya ve Gürcistan ise en iyi 4 grup üçüncüsü arasına girerek tur atladı. Son 16 turu müsabakaları 29 Haziran-2 Temmuz'da oynanacak. Tek maç üzerinden yapılacak karşılaşmaları kazanan takımlar, çeyrek finalist olacak.