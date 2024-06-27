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        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası İşte son 16 turu eşleşmeleri - EURO 2024 - Futbol Haberleri

        İşte son 16 turu eşleşmeleri - EURO 2024

        2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) grup maçları sona erdi. Almanya'nın ev sahipliğinde 10 şehirde düzenlenen turnuvada 24 takım, dörderli 6 grupta mücadele etti. Yapılan üçer maçın ardından gruplarında ilk 2 sırayı alan 12 ekip, son 16 turuna yükseldi. En iyi 4 grup üçüncüsü de tur atlama başarısı gösterdi. İşte EURO 2024'te son 16 turu eşleşmeleri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.06.2024 - 00:23 Güncelleme: 27.06.2024 - 01:09
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        • 1

          2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) son 16 turu eşleşmeleri ve maç programı belli oldu. Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada grup maçları sona erdi. Karşılaşmalar sonunda dörderli 6 grupta mücadele eden 24 takımdan 16'sı yoluna devam etme hakkı elde etti.

          A Grubu'nda Almanya ile İsviçre, B Grubu'nda İspanya ile İtalya, C Grubu'nda İngiltere ile Danimarka, D Grubu'nda Avusturya ile Fransa, E Grubu'nda Romanya ile Belçika, F Grubu'nda ise Portekiz ile Türkiye, ilk 2 sırada yer alarak adlarını son 16 turuna yazdırdı. Slovenya, Hollanda, Slovakya ve Gürcistan ise en iyi 4 grup üçüncüsü arasına girerek tur atladı. Son 16 turu müsabakaları 29 Haziran-2 Temmuz'da oynanacak. Tek maç üzerinden yapılacak karşılaşmaları kazanan takımlar, çeyrek finalist olacak.

        • 2

          Turnuvada F Grubu'nda yer alan A Milli Takım, son 16 turunda Avusturya'nın rakibi oldu. F Grubu'na 3-1'lik Gürcistan galibiyetiyle başlayan ay-yıldızlı ekip, ikinci maçında Portekiz'e 3-0 mağlup oldu. Milliler, gruptaki son maçında Çekya'yı 2-1 yendi. Türkiye, grupta topladığı 6 puanla 2. oldu. Ay-yıldızlılar, son 16 turunda D Grubu lideri Avusturya ile eşleşti.

        • 3

          İŞTE EURO 2024 EŞLEŞMELELERİ

          29 Haziran Cumartesi

          19.00 İsviçre - İtalya

        • 4

          29 Haziran Cumartesi

          22.00 Almanya - Danimarka

        • 5

          30 Haziran Pazar

          19.00 İngiltere - Slovakya

        • 6

          30 Haziran Pazar

          22.00 İspanya - Gürcistan

        • 7

          1 Temmuz Pazartesi

          19:00 Fransa - Belçika

        • 8

          1 Temmuz Pazartesi:

          22:00 Portekiz - Slovenya

        • 9

          2 Temmuz Salı

          19:00 Romanya - Hollanda

        • 10

          2 Temmuz Salı

          22:00 Avusturya - Türkiye

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