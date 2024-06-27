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        Haberler Magazin Ünlülerin EURO 2024 galibiyeti sonrası A Milli Takım sevinci; "Ne mutlu Türk'üm diyene!" - Magazin haberleri

        Ünlülerin Milli Takım sevinci; "Ne mutlu Türk'üm diyene!"

        A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 F Grubu'ndaki son maçında Çekya'yı 2-1 mağlup ederek grubunu, 6 puanla Portekiz'in ardından ikinci sırada tamamladı. Adını son 16 turuna yazdıran millilere ünlü isimlerden tebrik ve destek mesajları yağdı; "Ne mutlu Türk'üm diyene!"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.06.2024 - 08:28 Güncelleme: 27.06.2024 - 09:04
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        • 1

          FİLİZ AKIN

          Sevinç gözyaşlarıyla izlenen bu maç gururunu bize yaşatan Milli Takım'ımıza çok teşekkür ediyoruz.

        • 2

          TARKAN

          O kupalar sana helâl, al gel de buralar bayram olsun.

        • 3

          PINAR DENİZ

          Bu nasıl heyecan? Tebrikler Türkiye.

        • 4

          HANDE DEMİR

          Hazır mıyız?

        • 5

          MAHSUN KIRMIZIGÜL

          Çok stresli bir maçtı. Gurur duyduk.

        • 6

          ŞAHAN GÖKBAKAR

          Ne mutlu Türk'üm diyene.

        • 7

          DOĞA RUTKAY

          Heyt be yaşasın.

        • 8

          MUSTAFA CECELİ

          Tebrikler Milli Takım. Sen kupalara layıksın.

        • 9

          AJDA PEKKAN

          Çok yaşayın çocuklar.

        • 10

          NEBAHAT ÇEHRE

          Daha güzeli yok.

        • 11

          METİN ŞENTÜRK

          Tebrikler bizim çocuklar.

        • 12

          İBRAHİM BÜYÜKAK

          Haydi bizim çocuklar.

        • 13

          MURAT CEMCİR

          Ne mutlu Türk'üm diyene.

        • 14

          EDİS GÖRGÜLÜ

        • 15

          YAĞMUR TANRISEVSİN

        BURÇLAR

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        Koç
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