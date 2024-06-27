Ünlülerin Milli Takım sevinci; "Ne mutlu Türk'üm diyene!"
A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 F Grubu'ndaki son maçında Çekya'yı 2-1 mağlup ederek grubunu, 6 puanla Portekiz'in ardından ikinci sırada tamamladı. Adını son 16 turuna yazdıran millilere ünlü isimlerden tebrik ve destek mesajları yağdı; "Ne mutlu Türk'üm diyene!"
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FİLİZ AKIN
Sevinç gözyaşlarıyla izlenen bu maç gururunu bize yaşatan Milli Takım'ımıza çok teşekkür ediyoruz.
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TARKAN
O kupalar sana helâl, al gel de buralar bayram olsun.
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PINAR DENİZ
Bu nasıl heyecan? Tebrikler Türkiye.
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HANDE DEMİR
Hazır mıyız?
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MAHSUN KIRMIZIGÜL
Çok stresli bir maçtı. Gurur duyduk.
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ŞAHAN GÖKBAKAR
Ne mutlu Türk'üm diyene.
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DOĞA RUTKAY
Heyt be yaşasın.
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MUSTAFA CECELİ
Tebrikler Milli Takım. Sen kupalara layıksın.
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AJDA PEKKAN
Çok yaşayın çocuklar.
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NEBAHAT ÇEHRE
Daha güzeli yok.
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METİN ŞENTÜRK
Tebrikler bizim çocuklar.
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İBRAHİM BÜYÜKAK
Haydi bizim çocuklar.
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MURAT CEMCİR
Ne mutlu Türk'üm diyene.
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EDİS GÖRGÜLÜ
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YAĞMUR TANRISEVSİN
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