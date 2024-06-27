Bolivya'da darbe girişimi: Neler yaşandı?
Bolivya'da dün akşam saatlerine doğru bir grup asker zırhlı araçlarla kamu binalarını sararak darbe girişiminde bulundu. Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, ülkede bazı askeri birliklerin usulsüz şekilde harekete geçirildiğini belirterek ordudan, demokrasiye saygı göstermesini istedi, halkı meydanlara çağırdı. Darbe girişiminin bastırılmasının ardından hükümet sarayının önünde binlerce kişiye konuşan Arce, "Kazandığımız demokrasiyi hiç kimse elimizden alamaz." dedi. Darbe girişimine kalkışan eski komutan Jose Zuniga, başsavcılığın talebi üzerine gözaltına alındı
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Bolivya'da dün akşam saatlerine doğru hareketli saatler yaşandı. Bir grup asker zırhlı araçlarla hükümet binasını basarak darbe girişiminde bulunmaya çalıştı.
Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, askeri zırhlı aracın yönetimsel başkent La Paz'daki hükümet sarayına zorla girmeye çalıştığı görüldü. Askerlere tepki gösteren vatandaşlara, göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale edildi.
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HALKI MEYDANLARA ÇAĞIRDI
Bolivya Devlet Başkanı Arce, ülkede bazı askeri birliklerin usulsüz şekilde harekete geçirildiğini belirterek ordudan, demokrasiye saygı göstermesini istedi ve halkı meydanlara çağırdı.
X sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Arce, "Bolivya ordusunun bazı birimleri tarafından bazı askeri birliklerin usulsüz şekilde harekete geçirilmesini kınıyoruz. Demokrasiye saygı gösterilmelidir." ifadesini kullandı.
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"KAZANDIĞIMIZ DEMOKRASİYİ KİMSE ELİMİZDEN ALAMAZ"
Darbe girişiminin bastırılmasının ardından La Paz'daki hükümet sarayının balkonundan yaptığı konuşmada Arce şu ifadeleri kullandı;
"Tüm Bolivyalılar olarak tüm darbe girişimlerini bozguna uğratacağız.
Yaptıkları tek şey ülkenin uluslararası imajına zarar vermek. Bugün uluslarararası toplum ve Bolivya halkı, bir darbe girişimine tanık oldu. Demokrasimizi tehdit eden tüm darbe girişimlerine karşı mücadele etmek için ekibimiz ve bakanlarımızla buradayız. Kazandığımız demokrasiyi hiç kimse elimizden alamaz.
Bolivya halkı, demokrasi çağrımızı yanıtsız bırakmadı ve hep birlikte karşı durdu. Bir daha böyle darbe girişimlerinin olmasına izin veremeyiz. Yaşasın demokrasi, kahrolsun darbeler."
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ARCE ESKİ KOMUTAN İLE KONUŞTU
Arce, hükümet sarayına zorla girmeye çalışan eski komutan Jose Zuniga ile yüz yüze konuştu ve askerlerin derhal çekilmesini talep etti.
Bolivya televizyonu tarafından yayınlanan görüntülerde Arce, sarayın koridorunda eski komutan Jose Zuniga ile tartışırken görüldü.
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"SANA ASKERLERİNİ GERİ ÇEKMENİ EMREDİYORUM"
Arce'nin komutana, "Ben senin başkomutanınım. Sana, askerlerini geri çekmeni emrediyorum. Bu itaatsizliğe izin vermeyeceğim" dediği duyuldu.
Bolivya ordusunun yeni atanan komutanı Jose Wilson Sanchez'in emri üzerine, darbe girişimine kalkışan askerler birliklerine geri döndü.
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BİNLERCE KİŞİ SOKAKLARA İNDİ
Ulusa seslenen Arce, halka sakin olmaları çağrısında bulundu. Arce'nin çağrısı üzerine binlerce kişi meydanlara indi ve askeri darbe girişimini protesto etti.
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ESKİ KOMUTAN GÖZALTINA ALINDI
Bolivya'da Luis Arce hükümetine yönelik darbe girişimine kalkışan eski komutan Jose Zuniga, başsavcılığın talebi üzerine gözaltına alındı.
Bolivya basınında çıkan haberde, darbe girişimini yönetmekle suçlanan Zuniga'nın, Genelkurmay Başkanlığı karargahından çıktıktan sonra gözaltına alındığı, ardından polis aracıyla savcılığa götürüldüğü kaydedildi.
Öte yandan başsavcılık, darbe girişimi iddiaları ve yaşanan olaylara ilişkin kapsamlı soruşturma başlatıldığını duyurdu.
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Eski Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales ise sosyal meyda hesabıdan yaptığı açıklamada, silahlı kuvvetlerin "darbe" yapmaya çalıştığını duyurdu.
Morales, "Darbe yaklaşıyor. Genelkurmay Başkanlığındaki komutanlar, 15.00'te acil toplantı çağrısında bulundu. Kent ve kırsal kesimdeki tüm halkımıza demokrasiyi savunmaları için ulusal seferberlik çağrısında bulunuyoruz. Süresiz genel grev ilan ediyoruz" ifadelerini kullandı.
General Juan Jose Zuniga’yı darbe yapmakla suçlayan Morales, "Silahlı kuvvetlerin, demokrasiyi ihlal etmesine ve halkı sindirmesine izin vermeyeceğiz" diye konuştu.
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DÜNYADAN KINAMA MESAJLARI
Bolivya'da bastırılan darbe girişimine dünyadan kınama mesajları geldi. Dışişleri Bakanlığı dün gece saatlerinde yapılan yazılı açıklamada, "Seçimle işbaşına gelmiş olan Bolivya Hükümeti’ne yönelik bir darbe girişimi gerçekleşmekte olduğuna dair haberlerden derin endişe duyuyoruz." ifadesine yer verildi.
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ABD, Bolivya'daki "askeri kalkışma" için sükunet ve itidal çağrısında bulundu.
AA'ya açıklama yapan Beyaz Saray'dan bir yetkili, Bolivya'daki gelişmeleri yakından izlediklerini belirtti.
İsmini vermek istemeyen yetkili, "ABD, Bolivya'daki durumu yakından izliyor ve sükunet ve itidal çağrısında bulunuyor." ifadesini kullandı.
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AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "AB, Bolivya'daki anayasal düzeni bozmaya ve demokratik yollarla seçilmiş hükümeti devirmeye yönelik her türlü girişimi kınıyor." ifadesini kullanarak Bolivya hükümeti ve halkıyla dayanışma mesajı yolladı.
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Bolivya'daki darbe girişiminden derin endişe duyduğu bildirildi.
BM Sözcülük Ofisi, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Guterres'in Bolivya'da ordu dahil tüm aktörlere anayasal düzeni koruma çağrısı yaptığı kaydedilen açıklamada, Genel Sekreter'in barış ikliminin korunmasını talep ettiği ve darbe girişiminden derin endişe duyduğu ifade edildi.
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*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.