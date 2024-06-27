Çekya-Türkiye maçı yazar yorumları

İbrahim Yıldız (Habertürk): Montella ısrarla santrforsuz oynamayı sürdürüyor. Bu tür fizikli savunmaya karşı Cenk gibi bir oyuncuya büyük gereksinim olduğu bir gerçekti. Çekya maçı zor olsa da, oyuncuların takım olarak iyi mücadele etmesi dikkat çekti. Herkes görevini en iyi şekilde yaptı. Takım bütünlüğü, kazanma inancı oynayan oynamayan herkeste en üst seviyedeydi. Bu tür maçlarda iyi oyundan çok sonuç daha önemli. Şimdi tüm dileğimiz Avusturya’yı yenmek. Takım buna inanmış. Çekya maçında bunu çok net olarak gördük.