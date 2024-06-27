Beşiktaş, Rafa Silva transferinin detaylarını açıkladı

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Beşiktaş Kulübü, Portekizli hücum oyuncusu Rafael Alexandre Fernandes Ferreira da Silva'nın (Rafa Silva) transferinin mali detaylarını KAP'a bildirdi.

Üç yıllık sözleşme imzalanan tecrübeli yıldıza yıllık 6 milyon Euro ücret ödeneceği belirtildi.

Beşiktaş'tan KAP'a yapılan açıklamada "Profesyonel Futbolcu Rafael Alexandre Fernandes Ferreira da Silva'in transferi konusunda, Oyuncu ile 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2026-2027 sezonu sonuna kadar üç yıllık sözleşme imzalanmıştır. Oyuncuya her sezon için 6.000.000 Avro garanti ücret ödenecektir" ifadelerine yer verildi.

Son 8 yılı ülkesinde Benfica'da geçiren Rafa Silva, geçen sezon tüm kulvarlarda 52 maçta 22 gol atıp 15 kez de gol pası verdi. Profesyonel kariyerine Feirense'de başlayan ve daha sonra Braga ile Benfica'da oynayan 31 yaşındaki futbolcu, kariyerinde ilk defa Portekiz dışında bir ülkede forma giyecek.