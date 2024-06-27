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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ankara haberleri: Açık pencereden içeri girdi! TIR'da dehşet | Son haberler | Son dakika haberleri

        Açık pencereden içeri girdi! TIR'da dehşet!

        Ankara'da, TIR şoförü Selim Örencik seyir halindeyken açık pencereden araca binen O.O., önce Örencik'i darp etti; ardındansa araçtan indirdi. Saatler süren kamera kaydı incelemesinin ardından gasp edilen ve Çankaya ilçesinde bulunan TIR, sahibine teslim edildi. Zanlı O.O da gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 09:49 Güncelleme: 27.06.2024 - 11:42
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        Açık pencereden içeri girdi! TIR'da dehşet!
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        Ankara'da olay, Gölbaşı Çevreyolu Mamak yol ayrımı üzerinde yaşandı. TIR'ıyla seyir halinde olan Selim Örencik'in aracına, açık olan pencereden binen gaspçı, Örencik'e, kesici aletle tehditte bulunup darp etti.

        TIR SAHİBİNİ DARP EDİP ARACI KAÇIRDI

        AA'da yer alan habere göre saldırgan O.O., durdurduğu TIR'dan Selim Ö’yü aşağı atıp, aracı alarak olay yerinden kaçtı. TIR şoförü Örencik ise durumu polise bildirdi.

        KAMERALAR İNCELENDİ TIR BULUNDU

        Saatler süren kamera kaydı incelemesinin ardından Çankaya ilçesinde park halinde bulunan TIR, emniyet güçlerince Yukarı Dikmen Mahallesi'nde şoför Selim Örencik'e teslim edildi. Gaspçı O.O. da gözaltına alındı.

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        AÇIK PENCEREDEN TIR'A GİRMİŞ

        Örencik, aracını aldıktan sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Natoyolu Caddesi'nde araçların önünü kesmeye çalışan bir kişinin, açık olan pencereden TIR'a girdiğini anlattı.

        GASPÇI DARP DA ETMİŞ

        Şoför koltuğunun arkasına geçen şüphelinin, kendisini darp etmeye başladığını, daha sonra da TIR'ın kapısını açarak yola attığını belirten Örencik, bir tanker şoförünün yardımıyla karakola gittiğini aktardı.

        POLİSE TEŞEKKÜR ETTİ

        TIR'ın ve şüphelinin emniyet güçlerinin çalışmasıyla bulunduğunu dile getiren Örencik, ekiplere teşekkürlerini iletti.

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        #ankara
        #Son dakika haberler
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