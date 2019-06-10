Tabaktaki yemeği "akıllı tartı" denetleyecek

Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde yiyeceklerin ağırlıkları ile kalori ve besin değerlerini hesaplayabilen "akıllı tartı" tasarlandı.

Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Selda Güney danışmanlığında üniversite öğrencileri Ayşenur Uğuz ve Ahmet Akdoğan tarafından yürütülen proje kapsamında geliştirilen akıllı mutfak tartısı, sofradaki besinlerin kişinin taşıdığı hastalıklar için bir sakınca taşıyıp taşımadığına da karar veriyor.

Güney, yoğun iş temposu nedeniyle günlük yaşamda beslenmeye yeterince önem verilemediğini, bunun sonucu olarak da bilinçsiz beslenme alışkanlıklarının oluştuğunu vurguladı.

Birçok hastalığın da bilinçsiz beslenmeden dolayı ortaya çıktığına işaret eden Güney, Akıllı Mutfak Tartısı Projesi ile bu alışkanlıkları değiştirmeyi, bireyleri bilinçlendirmeyi ve daha sağlıklı bir yaşam sürdürmelerine katkı sağlamayı amaçladıklarını ifade etti.

Geliştirdikleri akıllı mutfak tartısı ile yiyeceklerin ağırlıklarının yanı sıra kalorilerinin ve besin değerlerinin de hesaplanabildiği bir mühendislik tasarımı yaptıklarını bildiren Güney, bu tartı ile beslenme alışkanlıklarının kontrol altında tutabileceğini belirtti.

Güney, tasarladıkları akıllı tartıya ilişkin şu bilgileri verdi: "Tartımız, 1 gram hassasiyeti ile çalışıyor. Tartının uygulama arayüzüne besin gram değerleri aktarıldı. Yazılımımız sayesinde besinlerin ağırlıkları ile kalorileri ve besin değerleri de hesaplanabiliyor. Kullanıcı, adını, soyadını, cinsiyetini, boyunu, kilosunu, mesleğini ve varsa hastalıklarını sisteme kaydederek besinin bu özelliklerine uygun olup olmadığını da öğrenebiliyor. Örneğin şeker hastası bir kişi, tartıya konulan bir miktar üzümün içindeki glikozun sakıncalarını uyarı şeklinde görebiliyor."

ENSDÜSTRİ İLE BULUŞTURULACAK

Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Berna Dengiz ise projenin hasta ya da sağlıklı bireylerin, tüketecekleri yiyeceklerin besin değerlerine kolay ve hızlı ulaşmalarını sağladığının altını çizdi.

Obezite ve diyabet hastalıklarının tedavilerinin sağlık sistemine büyük yük getirdiğine işaret eden Dengiz, "Bu bağlamda fakültemizde prototipi tasarlanarak üretilen akıllı tartının, dikkatli beslenme konusunda bilinçlendirme çalışmalarına destek olacağını, özellikle ölçü dışı yemede caydırıcı rol oynayacağını düşünüyoruz." dedi.

Üniversitelerinde geliştirilen proje ile evlerde de dengeli beslenmeye yardımcı olunmasının hedeflendiğini ifade eden Dengiz, akıllı tartının ticarileşebilmesi için endüstri sektörü ile irtibata geçeceklerini sözlerine ekledi.