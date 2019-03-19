Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinden düzenlenecek olan LAAD/Brezilya Savunma ve Güvenlik Fuarı’na katılacak. İHA'da yer alan habere göre Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, Güney Amerika bölgesinde en büyük savunma sanayi fuarı olarak bilinen ve 2-5 Nisan 2019 tarihleri arasında Rio de Janeiro’da düzenlenecek olan LAAD/Brezilya Savunma ve Güvenlik Fuarı’na katılacak. Milli üretim T129 ATAK helikopteri, fuar öncesi iki farklı şehirde Brezilyalı yetkililere performansını sergileyecek.