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T ile başlayan kız isimleri: T harfi ile başlayan kız bebek isimleri ve anlamları nelerdir?

Dünyaya gelecek bebeklerine en güzel ismi bulmaya çalışan anne ve baba adayları, bu süreci en iyi şekilde değerlendirmeye devam ediyor. T ile başlayan kız isimleri, geniş bir yelpazeye sahip olduğu için Türkiye’de en çok kullanılan isimleri bir arada bulundurur. Siz de yakın bir zamanda dünyaya gelecek bebeğiniz için isim araştırıyorsanız T harfi ile başlayan kız bebek isimlerini inceleyebilirsiniz.

Giriş: 06.05.2023 - 01:13 | Güncelleme: ABONE OL
T ile Başlayan Kız İsimleri: T Harfi ile Başlayan Kız Bebek İsimleri ve Anlamları Nelerdir?
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T ile Başlayan Kız İsimleri

Anne ve baba adayları, kızlarına hayatı boyunca kullanacakları ismi seçerken, diğer yandan bu sürecin en duygusal ve en heyecan verici sürecini yaşıyor. T ile başlayan kız bebeği isim önerilerine göz atarak siz de kızınız için en anlamlı ismi bulabilirsiniz. İşte T harfi ile başlayan kız isimleri ve anlamları

T Harfi ile Başlayan Kız İsimleri ve Anlamları

Taçnur: Işıktan taç,
Tafdil: Birini diğerinden üstün tutma
Taflan: Gülgillerden kışın yaprağını dökmeyen bir bitki türü
Tafte: Bükülmüş, katlanmış olan
Tahire: Gün doğusundan esen rüzgar
Talia: Güzel, şirin, şans, kısmet
Talibe: Talep eden arayan, isteyen
Taliha: Şans, talih
Taliye: Sonradan gelen
Talya: Doğanın uyanışı
Tamara: Van gölü efsanesinde adı geçen kız
Tamay: Dolunay
Tan: Gün doğmadan önceki alacakaranlık
Tanay: Secde eden
Tandan: Tan vaktinde doğan
Tane: Adet
Tanegül: Biricik gül
Tanem: Benim tanem, birtanem anlamında
Tansel: Sabah aydınlığı
Tanseli: Tan seli.
Tansu: Göklere yakışır
Tanyel: Katıksız, arı, seçilmiş
Tanyeli: Tan vakti esen yel
Tanyeri: Güneş doğmak üzereyken, ufukta hafifçe aydınlanan yer
Tanzer: Güneş doğduğunda gökyüzünün aldığı kızıl renk
Tara: Sahur zamanı doğan kız çocuğuna verilen ad
Tardu: Armağan, hediye
Tatar: Bir Türk kavmi
Tatu: Barış,
Taybe: Medine-i Münevvere
Taylan: Uzun boylu
Tayyibe: Helal, çok temiz olan
Taze: Körpe, genç
Tazegül: Yeni açan gül
Tebessüm: Gülümseme, hafif gülme durumu
Tecella: Görünme
Tecen: Mağrur, gururlu
Tecer: Becerikli
Tekgül: Biricik gül anlamında
Tenay: Teni ay gibi parlak
Tennur: Yüksek, ulu
Tezel: Eli tez
Tezer: Hızlı, çevik
Tomris: Savaşçı kadın hükümdar
Tuba: Cennette bulunduğuna inanılan ağaç
Tuğçe: 1) Hakanın eşi. 2) Küçük ve güzel tuğ.
Tuna: Çok bol, gösterişli, Avrupa’nın ikinci büyük ırmağı
Tunay: Gece doğan ay
Tülay: Tülden yapılmış ay
Tülin: Ayın çevresindeki hale
Tümay: Dolunay
Tünay: Gece doğan ay
Türkan: Benzerlerinin arasında ayrılan
Türkü: Hece vezniyle yazılmış koşuk
Tüzün: Düzenli, doğru

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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