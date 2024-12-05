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        Haberler Dünyadan Sylvester Stallone, eşine yıllar önce kargoyla ayrılık mektubu gönderdiğini itiraf etti: Ben bir korkağım - magazin haberleri

        Sylvester Stallone, eşine yıllar önce kargoyla ayrılık mektubu gönderdiğini itiraf etti: Ben bir korkağım

        Sylvester Stallone, 27 yıllık eşi Jennifer Flavin'e, ilişkilerinin altıncı yılında kargoyla ayrılık mektubu göndermesinden duyduğu pişmanlığı yıllar sonra itiraf etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.12.2024 - 12:22 Güncelleme: 05.12.2024 - 12:22
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        • 1

          Sylvester Stallone, geçmişte boşanıp yeniden evlendiği eşi Jennifer Flavin'e 1994'te kargoyla ayrılık mektubu göndermesinden pişmanlık duyduğunu yıllar sonra itiraf etti.

          78 yaşındaki Sylvester Stallone, 3 çocuğunun annesi olan 56 yaşındaki Flavin ile birlikte katıldığı televizyon programında, sunucu Sean Hannity'nin kargoyla yolladığı ayrılık mektubunu gündeme getirmesi üzerine "Ancak bir korkak yapar" yanıtını verdi.

          "Bu, en samimiyetsiz ayrılık" diyen Sylvester Stallone; "Söyleyemiyorsun bile... Bunu yazarak ifade ediyorsun. Çünkü bunu yüz yüze yapacak cesaretin yok" şeklinde kendini eleştirdi.

        • 2

          Sylvester Stallone, daha kolay yaklaşımı benimsediğini, çünkü ayrılmayı aslında istemediğini ve ayrılması halinde çökeceğini içten içe bildiğini söyledi.

          'Rambo' ve 'Rocky' filmlerinin yıldızı, o dönemde hem ailesinde hem de romantik olarak hiç sağlıklı bir ilişki deneyimlemediğini söyleyerek; "İnanılmaz derecede işlevsiz bir ailede büyüdüm. Sevgi yok. Sırtını sıvazlama yok. Elinden tutma yok…" dedi.

          Sylvester Stallone, sert yetiştirilme tarzının kendisine profesyonel olarak yardımcı olduğunu çünkü zorluğu, reddedilmeyi ve korkuyu anladığını, ancak bunun aşk hayatında tam tersini yaptığını açıkladı.

        • 3

          "O OLMADAN YAŞAYAMAM"

          Tüm zorluklara rağmen eşi Jennifer Flavin'le sorunları çözmeyi başardı. Sylvester Stallone; "O olmadan yaşayamam. O benim her şeyim. Güneşim ve ayım" ifadesini kullandı.

          Sylvester Stallone ile o zamanlar 19 yaşında olan model Jennifer Flavin, 1988'de tanıştı, ancak iki yıl sonrasına kadar aşklarını kamuoyuna açıklamadılar.

          1994'te ilişkilerinde bir kırılma yaşadılar. İşte o dönemde Sylvester Stallone, sevgilisine kargoyla ayrılık mektubu gönderdi.

        • 4

          ALDATILDIĞINI ÖĞRENDİ

          Bu mektup hakkında bir süre önce People'a konuşan Jennifer Flavin; “Altı yıl sonra birini bir mektupta öylece silemezsiniz. Bana geri dönmesi için ona yalvarmaya falan çalışacak değildim. Sadece konuşmak istedim" demişti.

          Jennifer Flavin o dönemde Sylvester Stallone'un süper model Janice Dickinson ile yasak aşk yaşadığını öğrenmişti.

        • 5

          Bir süre ayrılık yaşayan çift, yeniden bir araya geldi ve ilk çocukları 1996'da doğdu. Bir yıl sonra da evlendiler.

          Çiftin 27 yıllık evliliğinden üç kızı oldu.

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