"BU ROLÜ ONDAN ALIN"

Hatta Stallone, düşmanlıklarının film projeleri için kavga edecek kadar şiddetli olduğunu söyledi. Bu düşmanlık, Schwarzenegger'in 'Rambo' yıldızını kötü üne sahip bir film olan, 1992 yapımı 'Dur! Yoksa Annem Ateş Edecek' hakkında kandırmasına yol açtı.

"Arnold oldukça zeki" diyen Sylvester Stallone, "Bu filmi yapmak için sabırsızlanıyorum' diyerek etrafta dolaşıyordu. Bunun üzerine ajansıma gittim, 'Bu rolü ondan alın. Beni seçmelerini sağlayın' dedim" şeklinde konuştu.