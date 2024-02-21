Suudi Arabistan Kalkınma Fonu'ndan 55 milyon dolar kredi

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Suudi Arabistan Kalkınma Fonu (SFD), Türkiye Cumhuriyeti ile 55 milyon ABD doları tutarında yeni bir kredi anlaşması imzaladığını duyurdu. Anlaşma kapsamında, SFD Yönetim Kurulu Başkanı Ahmed Al-Khateeb, Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, SFD İcra Kurulu Başkanı Sultan Al-Marshad ve Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik’in katılımıyla bir imza töreni gerçekleştirildi. Söz konusu kredinin “Devlet Okullarında Depreme Bağlı Riskin Azaltılması Projesi” kapsamında kullanılması hedefleniyor.

İstanbul'da düzenlenen Türkiye-Suudi Arabistan Yatırım ve İş Forumu’nda imzalanan anlaşma kapsamında kullanılacak kredi ile yaklaşık 55.000 metrekare büyüklüğe sahip beş devlet okulunun rehabilite edilmesi amaçlanıyor. Proje kapsamında belirlenen okulların, deprem sebebiyle oluşabilecek hasarlardan korunması hedefleniyor. Bu bağlamda, gerekli donanımın ve kaynakların okullara tahsis edilmesi, eğitim kalitesi ve verimliliklerinin sürekliliğinin devam etmesi de hedefler arasında yer alıyor.

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SFD'den yapılan açıklamaya göre proje, öğrencilere kaliteli bir eğitim sağlamayı ve ülkenin sosyo-ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmayı teşvik etmeyi amaçlıyor. Bu proje aynı zamanda “Kaliteli Eğitim” maddesi de dahil olmak üzere, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin gerçekleştirilmesini de destekliyor.

Açıklamada SFD'nin Türkiye ile yaptığı anlaşmanın, ulusların halkları için parlak bir gelecek inşa etmelerini sağlayan eğitim maddesinin küresel kalkınmada oynadığı hayati rolü de yansıttığı ifade edildi.

9 PROJE VE PROGRAMI FİNANSE ETTİ

SFF, son 40 yılda Türkiye'de enerji, sağlık, tarım ve eğitim gibi değeri 300 milyon doların üzerinde olan dokuz kalkınma projesi ve programını finanse etti. SFD, ayrıca dünya çapında gelişmekte olan ülkeleri destekleme misyonunun bir parçası olarak, tüm ulusların sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşma ve daha iyi bir gelecek inşa etme fırsatını sağlamayı hedefliyor.