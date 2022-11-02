Futbol denilince kendi dünyasında ayrı ve çok özel bir pencerenin açıldığını belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Az önce ifade edildiği gibi kağıttan futbol toplarını yaptığımız ve taşlardan iki tane kale direği diker gibi adeta direkler oluşturduğumuz, bütün bunların yanında, şimdiki futbol topları nere... Dikişle topların hazırlandığı, kafayı vurduğun zaman kafanı paramparça eden o günleri tabii unutmak mümkün değil. Oralardan artık buraya geldik. Aklı ermeye başladığından beri futbolla hem sahada yer alarak hem seyirci olarak ilgilenmiş bir kardeşinizim. Hele hele çamur batak o sahalarda oynadığımız günleri unutmak mümkün mü? Değil. Mazisi 60 yılı aşan bu futbol aşkımızdan geriye ne kaldı derseniz onu söyleyeyim. Geriye kalan tek şey; çalımlarla, asistlerle, şutlarla, olursa gollerle 90 artı uzatma...