Sosyal Güvenlik Kurumu’nun Sağlık Uygulama Tebliği’nde yapılan değişiklikler Resmi Gazete’de yayımlandı. Yapılan değişiklikler özetle şöyle:
Yerleşim yeri dışına yapılan sevkler için hasta ve refakatçisine ödenen yol ücretlerine artış yapılarak, hastaların sağlık hizmetlerine erişimleri kolaylaştırıldı.
Yabancı ülkelerle yapılan sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında SGK sağlık yardımlarından yararlandırılan kişilerin sağlık hizmetlerinin, MEDULA sistemi üzerinden provizyon alınarak gerçekleştirilmesi sağlandı. Böylece yabancı ülke vatandaşlarının sağlık hizmet sunucularına başvurusu kolaylaştırılarak gereken sağlık hizmetlerini almaları mümkün olacak.
Hiperbarik oksijen tedavisini uygulayabilen “Hava ve uzay hekimliği” branşı tarafından sunulan sağlık hizmetleri geri ödeme kapsamına alınarak vatandaşlarımızın bu tedavi hizmetlerine ulaşımı kolaylaştırıldı.
Genetik işlemlerde tanı ve tedavide gereksinim olan yeni tetkikler ödeme kapsamına alıdı ve bu tetkiklerin tümünün puanları yüzde 10 oranında artırıldı.
Moleküler mikrobiyoloji işlemlerinde tanı ve tedavide gereksinim olan yeni tetkikler ödeme kapsamına alındı.
Kafa travması ameliyatları ile ilgili beyin cerrahisi işlem puanları yüzde 10 oranında artırıldı.
Genel sağlık sigortalılarının ayakta tedavi kapsamında evlerinde kullandıkları hasta alt bezi teminlerinde nakdi ödeme yöntemine geçilmesi amacıyla düzenleme yapıldı.
Kamuoyunda enzim replasman tedavisi olarak bilinen ve Lizozomal Depo Bozukluğu Hastalıkları tedavisinde kullanılan iki adet ilaca yönelik olarak Sağlık Uygulama Tebliği düzenlemesi yapıldı.
Halihazırda yurt dışından temin edilerek, hastaların tedavisinde kullanılan ilaçlara yönelik olarak yapılan tebliğ düzenlemesi ile tedavinin etkin olduğu ve fayda sağlandığı hastalarda kullanım koşullarının düzenlenmesi amaçlandı. Yapılan SUT düzenlemesi ile hastalar için daha efektif bir kullanım sağlandı.
Hepatit C tedavisinde kullanılan bir ilaç geri ödeme kapsamına alındı.
Hepatit C tedavisinde geri ödeme kapsamına yeni ilaçların alınması, kapsamdan çıkarılan ilaçların olması ve mevcut kısa ürün bilgilerinde güncellemeler olması sebebiyle Hepatit C tedavi şeması güncellenerek gerekli SUT düzenlemeleri yapıldı.
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