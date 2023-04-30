Süt sizin için iyi mi yoksa kötü mü? İşte sütün vücudunuza 6 etkisi

SÜT İÇMENİN İKİ POTANSİYEL YAN ETKİSİ

1. Daha doymuş yağ tüketeceksiniz

Süt içmenin bir avuç faydası olsa da dikkate almak isteyebileceğiniz birkaç şey var:

İlki, süt alternatifi içmeye göre daha fazla doymuş yağ tüketebileceğinizdir.

Bir bardak tam yağlı süt yaklaşık 4,5 gram doymuş yağ içerir ve yüzde 1 süt sadece yaklaşık 1,5 gram içerir. Biraz doymuş yağa sahip olmak zararlı değildir, ancak bu tür yağda daha yüksek diyetler daha yüksek kolesterole ve kalp hastalığı riskinin artmasına katkıda bulunabilir. Bu kesinlikle, özellikle birçok faydası nedeniyle sütü tamamen bırakmanız gerektiği anlamına gelmez. Ancak Amerikan Kalp Derneği, sağlıklı bir kalp için kendinizi günde yalnızca 13 gram doymuş yağ (veya günlük kalorinizin yüzde 5-6'sı) ile sınırlandırmayı önerdiğinden, ne kadar içtiğinizi izlemeniz önemlidir.