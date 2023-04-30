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Süt sizin için iyi mi yoksa kötü mü? İşte sütün vücudunuza 6 etkisi

Uzun yıllar boyunca süt içmenin sağlığa olan faydaları üzerinde duruldu ve özellikle kemik sağlığında inanılmaz etkileri olduğu söylendi. Günümüzde ise aslında o kadar da sağlıklı olmadığını ileri süren araştırmalar yeni bir tartışma yarattı. Bu içeceğin sağlığa pek çok faydası olduğu kanıtlanmış olsa da pek çok kişi hala bu içeceği tüketmekten endişe duyuyor ve "Süt sizin için iyi mi, yoksa rafta mı kalmalı?" diye sormadan edemiyor. Uzman bir diyetisyen, sütün neden düzenli beslenmenizin sağlıklı ve bazen gerekli bir parçası olabileceğini açıklıyor. İşte sütün vücudunuza 6 etkisi...

Giriş: 30.04.2023 - 13:59 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Süt, bir süredir sıcak bir tartışma konusu olmuştur ve görünüşe göre insanların bu ürüne bakış açısında bir değişiklik olmuştur. İlk başta, Venüs ve Serena Williams gibi ünlülerin, Friends'in oyuncu kadrosunun, Beyoncé'nin, Harrison Ford'un ve Steven Tyler'ın yer aldığı "Got Milk" reklamları gibi kampanyalar 1993'te başladığında kimse bu içeceğe doyamadı. Kampanyalar onlarca yıl işe yaradı ve aileler inek sütünün güçlü kemikler elde etmenin bir yolu olduğunu biliyordu.

  • Bununla birlikte, hayvansal yağ tüketmek istemeyen veya laktoz intoleransı semptomları yaşayan kişiler için bir çözüm olarak bitki bazlı süt alternatifleri entegre edildi ve 2020'de USDA, bu alternatif içeceklerin satışının süt sütünün yerini aldığını belirten bir rapor yayınladı.

  • İnek sütüne ilişkin bu farklı bakış açıları nedeniyle, birçok insan sütün sağlıklı olup olmadığını veya süt ürünü olmayan bir süte geçmeleri gerekip gerekmediğini merak ediyor. Süt içmenin etkileri hakkında MS, RDN, kayıtlı diyetisyen ve The First Time Mom's Pregancy Cookbook and Fueling Male Fertility kitaplarının yazarı Lauren Manaker dört olası faydayı ve iki potansiyel yan etkiyi açıkladı.

  • SÜT SİZİN İÇİN İYİ Mİ? İÇMENİN 4 FAYDASI

    1. Süt, daha güçlü kemikler vermenize yardımcı olabilir

    Bu, zaman kadar eski bir hikayedir: Daha güçlü kemikler için daha fazla süt için. Ancak hikayede herhangi bir gerçek var mı yoksa bu bir pazarlama planından başka bir şey değil mi? Manaker'e göre süt gerçekten "kalsiyum, magnezyum ve çinko gibi kemik sağlığını destekleyen besinler" içeriyor. Bu nedenle, "içme sütü kemiklerin olabildiğince güçlü olmasını sağlayabilir" diye ekliyor.

  • Nutrients'ta yayınlanan yakın tarihli bir rapora göre, araştırmacılar, insanların yaşamlarının ilerleyen dönemlerinde sütten kaçınmamaları gerektiğini, çünkü bu içeceğin kemik kütlesini korumalarına ve insanların yaşlandıkça karşılaşabilecekleri yaygın bir sorun olan osteoporozu önlemelerine yardımcı olabileceğini öne sürüyorlar.

  • 2022'den başka bir rapor, sütteki kalsiyum ve protein kombinasyonunun sağlıklı kemikler için çok önemli olduğunu ve özellikle bitki bazlı bir diyet uygulayan çocukların ve yaşlı yetişkinlerin kemik kırılması riskinin daha yüksek olduğunu belirtiyor. Araştırmacılar, bu nedenle bu popülasyonların süt veya süt ürünlerinden kaçınmaması gerektiğini belirtiyor.

  • 2. Protein takviyesi alacaksınız

    Süt ürünleri mükemmel yüksek kaliteli protein kaynakları olabilir, ancak birçok kişi daha yüksek yağ içeriği nedeniyle bu yiyecek ve içeceklerden uzak durur. Bununla birlikte, süt içmekten kaçınırsanız, protein desteği almanın kolay bir yolunu kaçırmış olursunuz.

  • Örneğin, standart bir fincan tam yağlı süt size yaklaşık 8 gram kaliteli protein verecektir. Buna karşılık, badem sütü gibi süt ürünü olmayan bir seçeneği tercih ederseniz, ortalama olarak yalnızca 1 gram alabilirsiniz.

  • 3. Bağışıklık sağlığını desteklemiş olabilirsiniz

    Manaker'e göre, "Süt, çinko ve A vitamini gibi besinler nedeniyle bağışıklık sisteminizi güçlendirmeye de yardımcı olabilir."

  • CDC, A vitamininin hem bağışıklık sağlığı hem de görme yeteneğiniz için önemli olduğunu vurguluyor, bu nedenle çocukların bu mikro besin maddesini genç yaşta yeterince almaya başlaması özellikle önemlidir. Araştırma ayrıca çinkonun bağışıklıkta yardımcı olduğunu öne sürüyor ve bazı raporlar özellikle bağışıklık sağlığı için gerekli temel besinlerden biri olabileceğini söylüyor.

  • Bunu akılda tutarak, Frontiers in Nutrition'da yayınlanan bir çalışmanın (hem A vitamini hem de çinko içeren) sütün bağırsak ve üst solunum yollarında bağışıklık işlevine özel olarak yardımcı olabileceğini bulması şaşırtıcı değildir.

  • 4. Fazladan B vitaminleri alacaksınız

    Sadece bir bardak süt içmek, vücudunuza birden fazla B vitamini türü için yararlı bir destek sağlayabilir. B12, sinir hücrelerinize ve kan damarlarınıza fayda sağlamaya yardımcı olabilecek sütte en belirgin olanıdır. Beslenme etiketine ilk baktığınızda diğer B vitaminleri listesini göremeyebilirsiniz ancak B vitaminlerinin birçoğunun başka isimleri vardır.

  • Örneğin, riboflavin B2'dir, niasin B3'tür, biotin B7'dir ve folat B9'dur. Sütte bu B vitaminleri az miktarda bulunsa da yine de günlük değerlerinize katkıda bulunacaktır.

  • SÜT İÇMENİN İKİ POTANSİYEL YAN ETKİSİ

    1. Daha doymuş yağ tüketeceksiniz

    Süt içmenin bir avuç faydası olsa da dikkate almak isteyebileceğiniz birkaç şey var:

    İlki, süt alternatifi içmeye göre daha fazla doymuş yağ tüketebileceğinizdir.

    Bir bardak tam yağlı süt yaklaşık 4,5 gram doymuş yağ içerir ve yüzde 1 süt sadece yaklaşık 1,5 gram içerir. Biraz doymuş yağa sahip olmak zararlı değildir, ancak bu tür yağda daha yüksek diyetler daha yüksek kolesterole ve kalp hastalığı riskinin artmasına katkıda bulunabilir. Bu kesinlikle, özellikle birçok faydası nedeniyle sütü tamamen bırakmanız gerektiği anlamına gelmez. Ancak Amerikan Kalp Derneği, sağlıklı bir kalp için kendinizi günde yalnızca 13 gram doymuş yağ (veya günlük kalorinizin yüzde 5-6'sı) ile sınırlandırmayı önerdiğinden, ne kadar içtiğinizi izlemeniz önemlidir.

  • 2. Laktoz intoleransınız olabilir

    "Süt sizin için iyi mi?" sorusu ortaya çıkarsa, cevap laktoza toleranslı olmayan kişiler için farklı olacaktır. Bu, hiçbirimizin düşünmek istemediği ve çoğumuzun korktuğu bir şey çünkü peynir tabağı ve şarap alışkanlığımızdan vazgeçmek anlamına gelebilir. Ancak, doktorunuz laktoz intoleransınız olduğunu onaylarsa, bu, süt ürünlerini bırakmanız gerekebileceği anlamına gelir.

  • Mayo Clinic'e göre, laktoz intoleransı, vücudunuzun süt ve diğer süt ürünlerinde bulunan şekerleri işleyemediği anlamına gelir; bu da mide rahatsızlığı, şişkinlik, kabızlık, ishal veya bağırsakla ilgili diğer rahatsızlıklara neden olabilir. Bu sorun normalde hafiftir ve uzun vadeli herhangi bir etkisi olmamalıdır, ancak bu, süt içmenin büyük olasılıkla size bazı rahatsız edici durumlar getireceği anlamına gelir.

  • PEKİ SÜT FAYDALI MI?

    Manaker'in söylediklerine ve araştırmaların gösterdiğine göre, çoğu insan için tutarlı bir şekilde az miktarda süt tüketmenin vücudunuz için inanılmaz derecede sağlıklı bir seçim olabileceğini söylemek güvenlidir.

    Özellikle de ihtiyaç duyabilecek çocuklar ve yaşlı yetişkin kemikleri için daha fazla kalsiyum ve protein sağlar.

    Aşırıya kaçmadan tükettiğiniz ve ne kadar doymuş yağ tükettiğinizi takip ettiğiniz ve aynı zamanda intoleransınız olabileceğine dair potansiyel işaretleri de araştırdığınız sürece, süt mükemmel derecede sağlıklı bir seçim olabilir.

    Kaynak: National Library of Medicine, Mayo Clinic, frontiers.org

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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