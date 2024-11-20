Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Süt sağarken akıma kapıldı! | Son dakika haberleri

        Süt sağarken akıma kapıldı!

        Aydın'da süt sağarken elektrik akımına kapılan Fatma Koşcak adlı kadın feci şekilde hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 09:50 Güncelleme: 20.11.2024 - 09:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Süt sağarken akıma kapıldı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Aydın'ın Söke ilçesinde 55 yaşındaki Fatma Koşçak, evinin yanındaki ahırda inekleri sağmak için sağım makinesini kullandığı sırada elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

        İHA'nın haberine göre evli ve iki çocuk annesi Fatma Koşçak, sağım makinesindeki elektrik kaçağı nedeniyle akıma kapıldı.

        AKŞAM EVE DÖNEN KOCASI FARK ETTİ

        Sağımdan sonra ise makinenin fişini çekmediği ve cihazı temizlerken elektrik akımına kapıldığı öğrenildi. Talihsiz kadını akşam saatlerinde meradan dönen eşi Hakkı Koşçak fark etti.

        Durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildiren Hakkı Koşçak, sağlık ekipleri geldiğinde eşinin hayatını kaybettiğini öğrendi. Savcılık incelemesinin ardından Koşçak’ın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        #Aydın
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Katili 17 yaşında! ATM'den para çekerken feci son!
        Katili 17 yaşında! ATM'den para çekerken feci son!
        Trump ve Musk Starship roketinin fırlatılmasını izledi
        Trump ve Musk Starship roketinin fırlatılmasını izledi
        Ekrem İmamoğlu ile Dilan ve Engin Polat davalarının savcısına yeni görev
        Ekrem İmamoğlu ile Dilan ve Engin Polat davalarının savcısına yeni görev
        Milli Takım'ın Uluslar Ligi karnesi
        Milli Takım'ın Uluslar Ligi karnesi
        Trump, doktor Mehmet Öz'ü aday gösterdi
        Trump, doktor Mehmet Öz'ü aday gösterdi
        Yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Yayalara çarptı hayatını kaybetti!
        Yayalara çarptı hayatını kaybetti!
        Patatesi kızartmak ilk kimin aklına geldi?
        Patatesi kızartmak ilk kimin aklına geldi?
        Economist 2024 yılı için ne öngörmüştü?
        Economist 2024 yılı için ne öngörmüştü?
        Asgari ücrete bir de böyle bakın
        Asgari ücrete bir de böyle bakın
        Yenidoğan Çetesi davasında 3. duruşma!
        Yenidoğan Çetesi davasında 3. duruşma!
        A Mill Takım'a Karadağ şoku!
        A Mill Takım'a Karadağ şoku!
        Marmara'da lodos, 5 bölgede sağanak
        Marmara'da lodos, 5 bölgede sağanak
        İkinci First Lady'lik dönemi stili
        İkinci First Lady'lik dönemi stili
        Real Madrid'den flaş Arda Güler kararı!
        Real Madrid'den flaş Arda Güler kararı!
        Trafikte saldırıya uğradı
        Trafikte saldırıya uğradı
        G.Saray'a sürpriz sol bek iddiası!
        G.Saray'a sürpriz sol bek iddiası!
        İngiliz markada yeni dönem
        İngiliz markada yeni dönem
        Bayraktar TB3 SİHA'dan dünya havacılık tarihinde bir ilk!
        Bayraktar TB3 SİHA'dan dünya havacılık tarihinde bir ilk!
        Hepsiburada'nın satışı onaylandı
        Hepsiburada'nın satışı onaylandı
        Habertürk Anasayfa