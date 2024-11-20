Süt sağarken akıma kapıldı!

Aydın'ın Söke ilçesinde 55 yaşındaki Fatma Koşçak, evinin yanındaki ahırda inekleri sağmak için sağım makinesini kullandığı sırada elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

İHA'nın haberine göre evli ve iki çocuk annesi Fatma Koşçak, sağım makinesindeki elektrik kaçağı nedeniyle akıma kapıldı.

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AKŞAM EVE DÖNEN KOCASI FARK ETTİ

Sağımdan sonra ise makinenin fişini çekmediği ve cihazı temizlerken elektrik akımına kapıldığı öğrenildi. Talihsiz kadını akşam saatlerinde meradan dönen eşi Hakkı Koşçak fark etti.

Durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildiren Hakkı Koşçak, sağlık ekipleri geldiğinde eşinin hayatını kaybettiğini öğrendi. Savcılık incelemesinin ardından Koşçak’ın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.