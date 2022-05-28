Survivor All Star ödül oyunu mücadelesi programı büyük bir heyecanla takip edenler tarafından takip ediliyor. Türk ve Yunan takım 28 Mayıs Cumartesi akşamı futbol maçında kazanamak için ter dökecek. TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor ödül oyununu kazanan takım büyük ödülün de sahibi olacak. 28 Mayıs Cumartesi akşamı yayınlanan Survivor Türkiye Yunanistan ödül oyununu hangi takımın kazandığı araştırılıyor. İşte, Türkiye Yunanistan futbol maçı ödül oyununu kazanan takım...