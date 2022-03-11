SURVİVOR EKSTRA SEMİH NEDEN YOK?

Semih Öztürk, Survivor programının hemen ardından her hafta ekrana gelen Survivor Eksta programında yorumcu olarak yer alıyor. Öztürk, yorumları ile programa damga vururken 8 ve 9 Mart tarihinde yayınlanan bölümlerinde yer almadı. Sosyal medyada programdan ayrıldığına dair iddialar bulunsa da Semih Öztürk'ün Survivor Ekstra'da neden olmadığına dair net bir açıklama yapılmadı.