Survivor'da korkutan sakatlık! Survivor Nisa'ya ne oldu, sakatlandı mı, sağlık durumu nasıl?

Survivor bu akşam 112. bölümüyle ekranlara gelecek. Sayıların azalmasıyla dokunulmazlık oyunları ayrı bir önem arz etmeye başladı. Sayıyı kazanmak için canını dişine takan yarışmacıların oyun heyecanı ile sakatlandığı anlar korku yaratıyor. Survivor yeni bölüm fragmanında Mavi takım yarışmacısı Nisa'nın yerde kaldığı anlar hem yarışmacıları hem de izleyicileri korkuttu. İşte konuya ilişkin ayrıntılar...

SURVİVOR NİSA'YA NE OLDU?

Survivor 112. bölüm fragmanında yer alan görüntülerde Nisa Bölükbaşı'nın oyun sırasında sürdüğü taş tekerleği yerine oturturken yanlışlıkla çenesine vurmasıyla aldığı ani darbeye bağlı bayıldığı görülüyor. Sunucu Murat Ceylan Nisa Bölükbaşı'nın yerde kalmasıyla oyunu durduruyor. Yarışmacı arkadaşlarının yardıma koştuğu Nisa'nın sağlık durumunun nasıl olduğu henüz bilinmiyor.

Geçtiğimiz günlerde de kafasında aldığı ani darbe neticesinde hastaneye kaldırılan ve oyuna çıkamayan Nisa'nın sağlık durumu bu akşam yayınlanacak yeni bölümde belli olması bekleniyor. Nisa'nın sağlık durumu ve yarışmadaki akıbeti belli olduğunda haberimizde yer alacaktır.