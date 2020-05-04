Survivor Aycan'ın sevgilisi kimdir? Soruları günün en çok merak edilenler arasında yerini aldı. Geçtiğimiz bölümlerde iletişim ödülünde arkadaşı ile şifreli konuşması ise büyük olay olmuştu. Bunun üzerine Survivor Aycan'ın sevgilisi merak konusu oldu.
AYCAN'IN YÜZÜNÜ GÜLDÜREN HABER!
Survivor 2020 yeni bölümde Acun Ilıcalı’dan Aycan’a moralini düzelten yeni haberler geldi. Survivor’da daha önce Acun Ilıcalı, Aycan’ın moralinin bozuk olmasını iletişimden kaynaklandığını öğrenmiş ve yapılan şifreli yazışmayı çözmüştü. 3 Mayıs Pazar günü ada konseyinde Acun Ilıcalı, Survivor Aycan’a sadece onun anlayacağı şekilde bazı yeni haberler verdi. Aycan’ın iletişim ödülündeki hakkını bu şekilde kullanmanı sağlayabileceğini söyleyen Acun Ilıcalı, onay aldıktan sonra şifreli olarak onun anlayacağı şekilde bazı bilgiler verdi. Acun Ilıcalı “Ters bir iddia var. Bir tek bunu bil” dedi. Bunun üzerine Survivor Aycan, konuyu anlayınca gülümsemeye başladı. Survivor Aycan, karşı tarafın söz hakkı istemesi halinde hakkını o şekilde iletişim olarak kullanmayı kabul etti.
SURVİVOR AYCAN'IN SEVGİLİSİ KİMDİR? OKAN TURP KİMDİR?
Aycan'ın Fenerbahçe'de forma giyen genç futbolcu Okan Turp'a bazı hisler beslediği ve genç futbolcunun nişanlanma haberini alınca bir hayli üzüldüğü öne sürüldü. Okan Turp kısa zaman önce Alessa Reule ile nişanlanmıştı.
27 Ağustos 2000 doğumlu Okan Turp, 2016 yılında kariyerine başladığı VfB Stuttgart altyapısından 2019 yılında Fenerbahçe altyapısına transfer olmuştur. Burada kendisiyle 2022 yılına kadar profesyonel sözleşme imzalanmıştır.
2019-2020 sezonu ara transfer döneminde 1. Lig takımlarından Bandırmaspor'a sezon sonuna kadar kiralanmıştır. Okan Turp, U-17 Türk milli takımında ilk maçına 2016 yılında çıkmıştır.
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