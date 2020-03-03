Aşkım Burçe Tunay kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şeklindeki sorular Survivor izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Ünlüler takımına yedek kadrodan katılan Aşkım Burçe hakkında detaylar...

SURVİVOR AŞKIM BURÇE KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Aşkım Burçe Tunay, 2000 doğumlu. İstanbul Akademik Cimnastik Spor Kulübü Sporcusu Aşkım Burçe Tunay 12-13 Ekim 2013 tarihlerinde Mersin'de düzenlenen Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nda I. Seri ve II. Seri deki başarısı ile Türkiye Şampiyonu olmuştur.