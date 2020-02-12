Survıvor 2020 Evrim keklik kimdir?

12 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yıllarca televizyon ekranlarında yayınlanan yarışma programı Survivor. 2020 yılı gönüllüler takımında yarışacak olan Evrim keklik kimdir, kaç yaşında, nereli gibi sorular sıkça araştırılmaya başladı. Çocukluk yıllarından itibaren spora ilgisi olan Keklik kendisini şu şekilde tanıtıyor. İşte Evrim Keklik Kimdir haberi...
Evrim keklik
Merhaba, ben Evrim Keklik 29 yaşındayım. İstanbul'da doğdum ilkokul 1. sınıfta Fenerbahçe Spor Kulübü'nde voleybola başladım ve 10 yıl boyunca devam ettim. Sonrasında Galatasaray voleybol takımına transfer oldum ve 1 yıl sonra oradan da Konya Ereğli Belediyesi voleybol takımına transferim gerçekleşti. Omzumda oluşan sakatlıktan dolayı tedavilerim uzun sürdü ve voleybola ara vermek zorunda kaldım bu sırada Ankara Gazi Üniversitesi Besyo bölümünde eğitimime devam ettim. Üniversite de 4 yıl yüzdüm ve 3. kademe yüzme antrenörü olarak mezun oldum. Üniversite eğitimim 7 yıl sürdü. İstanbul'a ailemin yanına 2017 yılında geri döndüm ve sualtı hokeyi ne başladım 1 yıldır bu spor ile ilgilenmekteyim ve bir spor kulübünde yüzme antrenörlüğüne de devam ediyorum.
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