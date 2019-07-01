01 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Survivor 2019 şampiyonu kim olacak? sorusunun cevabı bu akşam yayınlanan finalle birlikte belli olacak. Survivor 2019 yarışması bu sene Türkiye - Yunanistan takımlarının mücadelesine sahne oldu. Survivor 2019 Yunanistan şampiyonu ise belli oldu. Şimdi sıra Survivor 2019 Türkiye takımının şampiyonunu belirlemede. Survivor Türkiye takımında aylar süren zorlu mücadelenin ardından finale kalan isimler Yusuf Karakaya ve Seda Ocak oldu. İşte Survivor 2019 final bölümüne dair tüm detaylar...
SURVİVOR 2019 ŞAMPİYONU KİM OLACAK? SEDA MI, YUSUF MU?
Surviro'da bu akşam saat 20.00'da başlayacak canlı yayınla birlikte Survivor 2019'un şampiyonu belli olacak. Acun Ilıcalı'nın sunacağı program Bodrum'dan canlı yayınlanacak. Bu akşam en çok oy alacak isim Survivor 2019'un Türkiye birincisi olacak.
SURVİVOR YUNANİSTAN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Bu sene Türkiye - Yunanistan formatıyla ekranlarda olan Survivor'ın Yunan şampiyonu belli oldu. Yapılan oylamaların sonucunda Katerina Dalaka Survivor 2019'un Yunanistan şampiyonu oldu.
SURVİVOR 2018 ŞAMPİYONU KİM OLMUŞTU?
Survivor 2018'de şampiyon olabilme ümidiyle yarışmaya katılan yarışmacılardan son 4'e kalan isimler Adem, Anıl, Hilmi Cem ve Nagihan olmuştu. Hilmi Cem ilk SMS oylamasında elenirken, ikinci SMS oylamasında ise Anıl elenmişti. Son 2'li finale Adem ve Nagihan kalmış, büyük finalde son SMS oylamasından Adem Kılıçcı çıkmıştı. Survivor 2018 şampiyonu Adem Kılıçcı olmuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!