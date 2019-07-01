Survivor Yusuf Karakaya kimdir? Yusuf Karakaya kaç yaşında? soruları soruları en sık araştırılan ve merak edilen konulardan birisi oldu. Yusuf Karakaya, Survivor 2019 Türkiye Yunanistan yarışmasında finale kalan Türk yarışmacı oldu. Survivor 2019 yarışmasında boy gösteren Yusuf Karakaya, Tayland'ın en büyük 3 organizasyonuna çıktı ve nakavtla şampiyon olmuştur. Peki, Yusuf Karakaya kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Survivor Yusuf'un hayatı ve kariyerine dair önemli satır başları...

YUSUF KARAKAYA KİMDİR?

2 Ekim 1994 Elazığ doğumlu Yusuf Karakaya, 14 yaşına kadar Elazığ’da yaşadı. Arkadaşının antrenmana çağırması sonucu kick boks ile tanıştı. Ailesi sporun çok gelecek getireceğini düşünmediği için kendisini başta desteklemedi; ama o hayallerinin peşinden gitmeye karar verdi. İnternetten takip ettiği bir kulüp vardı, ailesinden habersiz Antalya’ya gitti. Kulübün kapılarını ona açtılar, antrenörü kendisine büyük destek oldu. Salonda yatıp bütün gün antrenman yapıyordu, ilk girdiği Türkiye Şampiyonası’nda madalya kazandı.

Daha sonra amatörde Türkiye geneli ve uluslararası birçok başarı yakaladı. 18-19 yaşlarında artık bu işi profesyonel olarak yapması gerektiğini düşünmeye başladı, biletini aldı ve Tayland’a gitti. Hazır değildi ama para kazanması gerekiyordu, dövüşmeyi kabul etti. O bölgenin kemeri için Amerikalı rakibiyle maça çıktı. 4. rauntta rakibini nakavt ederek kazandı. Tayland’ın en büyük dövüş kulübü kendisine sponsor oldu.

Tayland’ın en büyük 3 organizasyonuna çıktı ve nakavtla şampiyon oldu, kral ve kraliçe kupalarını kazandı. 1.5 yıl Tayland’da kaldıktan sonra Türkiye’den maç teklifi geldi. Zamanın en büyük dövüşçüsü Nieky Holzken ile dövüşmek için maça çıktı; ancak burnu kırıldı ve doktor kararı ile maç bitti. Sakatlığı çok uzun sürdü, 1.5 yılı hastanede 6 ameliyat ile geçti. 6 ay önce yeniden dövüşe başladı. Slovak rakibini 2 rauntta nakavt etti ve kazandı. Antrenmanlarına aktif olarak devam ediyor. En büyük hedefi birgün UFC’de Türk bayrağını dalgalandırmak.