Survivor Seda Ocak kimdir, nereli ve kaç yaşında? soruları en sık araştırılan ve merak edilen konulardan birisi oldu. Seda Ocak, Survivor 2019 Türkiye Yunanistan yarışmasında finale kalan isim oldu. Geçtiğimiz sene Survivor 2018'de yarışan Sema Aydemir'in tek yumurta ikizi olan Seda Ocak, kardeşi gibi eski milli atlet ve antrenördür. Peki, Seda Ocak kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Survivor Seda'nın hayatı ve kariyeri...

SEDA OCAK KİMDİR?

Sema Aydemir'in ikizi olan Seda Ocak, önce anaokulu öğretmenliği, ardından spor yönetimini bitirdi. Rumeli Üniversitesi'nde S.K.S. daire başkanlığında spor danışmanlığı yapmakta olan Seda Ocak, evli ve 2 çocuk annesi. Spor hayatına 10 yaşında atlet olarak 100 metre engelli olarak başladı.

Milli takımda Balkan Şampiyonu olduktan sonra sporu bıraktı. İkizi Sema Aydemir gibi oldukça hırslı bir yarışmacı olan Seda Ocak, performansıyla göz doldurdu.

Seda Ocak kendisini şöyle anlatıyor; Atletizme Sema ile birlikte başladık sonra branşlarımızı seçtik. Ben 100 metre engelli koşucuyum. 2003 yılında evlendikten sonra sporu bıraktım. Survivor'a hazırlık aşamasında günde 2 antrenman yaptık.

Zorlandık ama değdi. Gözümün kara olmasının parkurlarda işe yarayacağını düşünüyorum. Canım tatlı değildir, hırsıma da güveniyorum.