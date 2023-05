Dünyanın dikkati onun üzerinde! 5.5 kiloluk bebeğe canlı vericiden nakil

Fatma Zehra’nın ameliyatını gerçekleştiren Koç Üniversitesi Hastanesi Böbrek ve Pankreas Nakli Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Burak Koçak, “Fatma Zehra’yı böbrek nakline götüren, ‘Konjenital nefrotik sendrom’ böbreğin kalıtımsal hastalıklarından biridir. Böbreklerdeki hasara bağlı olarak bu organlardan aşırı miktarda protein atılması sonucunda oluşur. Bu sorunla doğan çocuklar, kanın aşırı pıhtılaşmasını engelleyen, hastaların enfeksiyonlarla mücadele etmelerini sağlayıp bağışıklık sistemlerini koruyan kandaki yararlı proteinleri kaybeder. Sağlıklı büyüyemedikleri için de tekrarlayan enfeksiyonlar sonucunda yaşamlarını yitirebilirler” diyor ve devam ediyor; “Fatma Zehra, idrarda aşırı protein atılımı nedeniyle vücudunda ileri derecede ödem olan ve tekrarlayan enfeksiyon atakları geçiren bir çocuktu. Bu sorun hastalık sürecinde kontrol edilemediği ve tedaviye yanıt alınamadığı için servis ve yoğun bakım tedavi süreçleri arasında stabil bir an yakalamak neredeyse imkansız hale gelmişti. Bu nedenle ilk önce ameliyatla iki böbreği alındı, ardından bir süre diyaliz tedavisi gördü” diyor.

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefroloji ve Romatoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ilmay Bilge

“O BİZİM EN KÜÇÜK KAHRAMANIMIZ”

“Fatma Zehra Kliniğimize 2022 yılının Temmuz ayında 6 aylık iken başvurdu. Doğumdan hemen sonra vücudundaki genel ödem nedeniyle Mersin Şehir Hastanesi’ne yatırılmış ve ‘Fin tipi Konjenital Nefrotik Sendrom’ tanısı almıştı. Mersin de yapılan ilk destekleyici tedavilere rağmen genel durumu giderek bozulan Fatma Zehra kliniğimize böbrek nakli yapılması amacıyla başvurduğunda yüksek ateş, solunum yetmezliği ve ağır enfeksiyonu ile öncelikle çocuk yoğun bakım ünitemizde ve klinik olarak biraz düzeldiğinde ise pediatri servisimizde izlendi.

Serviste yatarken böbrek nakli açısından hazırlıklarına başlandı. Donör olarak annesi incelendi ve tetkikleri uygun bulunarak kabul edildi. Yaklaşık 3 ay süren hazırlık süreci boyunca birçok kez ağır akciğer enfeksiyonlarına bağlı olarak genel durumu bozukluğu yaşadığı için çocuk yoğun bakım ünitemizde izlenmesi gerekti. Bu süreçte kendi böbreklerinden kaybedilen çok yüksek miktardaki proteinin yarattığı sorunların böbrek nakli yapabilmemize izin vermeyeceği görüşümüzü konseylerimizde tartıştık. Bu nedenle öncelikle Fatma Zehra’nın kendi böbreklerinin çıkarılmasına, daha sonra da nakli annesinden alınacak böbrekle yapmaya karar verdik. Böbreklerinin çıkarıldığı ameliyatın devamında diyaliz tedavisi ile Zehra’nın yaşamını korumaya devam edip hemen sonrasında 10 Ekim 2022’de 9 aylıkken böbrek naklini gerçekleştirdik.

Böbrek naklini yaptığımız sırada Fatma Zehra yaklaşık 5,5kg ağırlığında bir bebekti. Ekibimizin geniş serisinde nakil yaptığımız en düşük tartılı bebek Fatma Zehra’dır. Büyük olasılıkla dünyada küçük çocuklara nakil yapan tüm merkezler açısından da en düşük ağırlıktaki hasta ya da hastalardan biridir. Nakil sonrası erken dönemde Fatma Zehra’nın yaşama tutunması, bu minik savaşçının her gün daha iyi olan sağlık durumu tüm ekibimiz için inanılmaz bir deneyimdir. Nakil sonrası üç ayını tamamlayan Fatma Zehra ve ailesini Mersin’e sağlığına kavuşmuş olarak gönderdik. Kendisi orada bulunan nefroloji merkezinde izlenmekte ve kliniğimize de aralıklı kontrollere gelmektedir. En son muayenesinde artık yürüyen ve yeni yaşamındaki her adımında gülümseyen bir bebek idi. Fatma Zehra’nın tüm bu süreçte verdiği yaşam mücadelesi ekibimizin her elemanı için çok özeldir. O bizim en minik savaşçımız, en küçük kahramanımızdır.”

FATMA ZEHRA’NIN HASTALIĞINI DAHA YAKINDAN TANIYALIM

*Konjenital nefrotik sendrom (KNS) kendini doğumdan sonra gösteren, idrar ile ciddi protein kaybı, kan albümin düşüklüğü ve sonuçta tüm vücutta ödemle karakterize nadir bir böbrek hastalığıdır.

*Hastalığın Fin tipi 8 bin canlı doğumdan birinde görülür.

*Özellikle nefrin ve podocin adlı genlerde oluşan mutasyon sonucu glomerular filtrasyon bariyerinin bozulmasıyla ortaya çıkan genetik bir bozukluktur.

*Genetik kaynaklı bu hastalıkta herhangi bir tedavi etkisizdir.

*Birçok vakada hayatı tehdit eden ödemden korunmak için günlük albümin infüzyonları, yüksek kalorili diyet, idrarla kaybedilen hormon ve mineral desteği yapılır.

*Hastalığın tek gerçek tedavisi böbrek naklidir.

*Bunun gerçekleşmesi için birçok merkezde çocuğun uygun kiloya( 10 kilo) ve yaşa gelmesi beklenir.

*Nakil yapılamayan hastalar ilk 5 yaşta ciddi enfeksiyonlar veya tromboembolik olaylar nedeniyle kaybedilir.