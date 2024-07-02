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        Haberler Gündem Güncel Suriye uyruklu 4'ü çocuk 7 kişiyi rehin aldılar! - Son dakika haberler | Son dakika haberleri

        Suriye uyruklu 4'ü çocuk 7 kişiyi rehin aldılar!

        Edirne'de Suriye uyruklu 4'ü çocuk 7 kişiyi silahla rehin alan saldırganlara operasyon düzenlendi. Kıskıvrak yakalanan zanlıların video çekerek göçmenlerin ailelerinden fidye istediği belirlendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 12:06 Güncelleme: 02.07.2024 - 12:29
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        Suriye uyruklu 4'ü çocuk 7 kişiyi rehin aldılar!
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        Edirne'de Suriye uyruklu 4'ü çocuk 7 kişiyi evde silahla tehdit edip, çektikleri videoyla ailelerinden fidye istediği iddia edilen Ali Efe Canbazoğulları (23) ve Şükrü Kurt (29), tutuklandı.

        DHA'nın haberine göre Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığını engellemeye yönelik çalışmada, Menzilahir Mahallesi Berkuka Caddesi'ndeki evde yabancı uyruklu kişilerin silah zoruyla tutulduğu ve başlarına tabanca dayanıp ailelerinden fidye istendiği bilgisine ulaştı.

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        POLİS OPERASYON DÜZENLEDİ

        Polis, belirlenen adrese yapılan operasyonda göçmenleri evde tutup tehdit ettikleri gerekçesiyle Ali Efe Canbazoğulları ve Şükrü Kurt'u yakalayıp, gözaltına aldı. Evdeki Suriye uyruklu 4'ü çocuk 7 göçmen kurtarıldı. Evde 1 tabanca, 1 pompalı tüfek ve silahlara ait mermiler ele geçirildi.

        VİDEO ÇEKİP FİDYE İSTEDİLER

        Göçmenler, ifadelerinde, 2 kişinin kendilerini silahla tehdit edip video çekerek ailelerinden fidye istediğini anlattı.Gözaltına alınan şüphelilerden Şükrü Kurt'un 8 suçtan aranması olduğu, 1 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis ile 6 bin lira cezasının bulunduğu belirlendi. Şüpheliler Canbazoğulları ile Kurt, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları mahkemede, 'Göçmen kaçaklığı', 'Kişi hürriyetinden yoksun kılma', 'Silahla tehdit' suçlarından tutuklandı.

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        EVDE 12 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

        Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Çavuşbey Mahallesi 5'inci Sokak'ta bir evde kaçak göçmenler bulunduğu ihbarıyla arama yaptı. Aramada, Irak ve Sudan uyruklu 8'i çocuk 12 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler, sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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        #edirne
        #son dakika
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