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        Haberler Dünya Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçesinde bombalı terör saldırısında 15 kişi yaralandı

        Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçesinde bombalı terör saldırısında 15 kişi yaralandı

        Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Afrin ilçesinde bombalı araçla düzenlenen terör saldırısında 15 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2023 - 19:25 Güncelleme: 18.11.2023 - 19:25
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        Afrin'de bombalı saldırı
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        Zeytin Dalı Harekatı'yla terörden arındırılan Afrin ilçe merkezinde, bir yük tırının kasasına yerleştirilen bomba, araç Azez yolunda seyir halindeyken infilak ettirildi.

        İlçe merkezi girişindeki kontrol noktası yakınlarında düzenlenen terör saldırısında ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.

        Patlamanın olduğu bölgede önlemleri artıran güvenlik güçleri, saldırıyla ilgili inceleme başlattı.

        Terör saldırısını henüz üstlenen olmadı.

        Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçe merkezi, Mart 2018'de Zeytin Dalı Harekatı kapsamında PKK/YPG'li teröristlerden kurtarılmıştı.

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        #Afrin
        #haberler
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