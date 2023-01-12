Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından geçtiğimiz günlerde Yeni Konut Finansman Modeli'nin açıklamasının ardından Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, basın toplantısı düzenledi.

Elmas, kampanyanın açıklanmasının ardından konutlara olan ilginin arttığını belirterek, "Satış ofislerimiz doldu taştı" dedi. Antalya'daki projeleri için 20 bin, İstanbul'daki projeleri için 10 binin üzerinde talep geldiğini kaydeden Elmas, 16 Ocak Pazartesi gününden itibaren bankaların kredi vermeye başlamasıyla kampanyalı resmi satışlara başlayacaklarını belirtti.

Altan Elmas, Sur Yapı olarak Antalya ile İstanbul’daki devam eden projelerinde Yeni Konut Finansman Modeli’ne ek olarak yüzde 25 ek indirim fırsatı sunduklarını söyledi. Şirket, Sur Yapı Antalya Suits ile İstanbul Ümraniye’deki Sur Yapı Cevher ve Exen Konakları ismini verdiği 3 yeni projesinin ön satışını da erkene çekti.

"MODEL İLK 3 YIL ÖDEME KOLAYLIĞI SUNUYOR"

Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, Yeni Konut Finansman Modeli’ne ek avantajlarla destekte bulunduklarını belirterek “Yüzde 0,69’dan başlayan oranlar, 15 yıla varan vade, yüzde 10 peşinat ve ilk 3 yıl taksit ödeme kolaylığı sunan Yeni Konut Finansman Modeli, ev sahibi olmak isteyenler için kaçırılmaması gereken bir fırsat. Birinci bölge olan İstanbul ile ikinci bölge olan Antalya’daki projelerimizle kampanyaya destek veriyor, üstelik ‘Yüzde 25 ek indirim de Sur Yapı olarak bizden’ diyoruz” dedi. Yeni Konut Finansman Modeli’nin en büyük avantajlarından birinin de ilk üç yıl düşük tutulan taksitler olduğunu vurgulayan Altan Elmas, “İlk yıl taksitlerini konut üreticileri olarak yüzde 5 oranında biz sübvanse ediyoruz. Böylelikle vatandaşımız ilk 3 yıl çok düşük taksitlerle kredisini ödemeye başlıyor. İkinci veya üçüncü yıldan sonra ise evine taşınmış oluyor ve kiradan kurtuluyor” diye konuştu.

ANTALYA'DA TESLİM SAYISI 4 BİNİ GEÇTİ

Antalya’da Kentsel dönüşüm projesini hayata geçiren Sur Yapı, konut ve dükkân teslimleriyle birlikte son iki yılda teslim edilen bağımsız bölüm sayısı 4 bini geçtiğini ve 9 bin kişinin burada yaşamaya başladığını duyurdu.

"ANTALYA PROJEMİZİ ORTA GELİR GRUBUNA UYGUN HALE GETİRDİK"

Kampanya kapsamında Sur Yapı Antalya Suites projelerini orta gelirli kesime uygun hale getirdiklerini belirten Elmas, şunları söyledi:

“Sur Yapı Antalya projemizi konut kampanyası kapsamında ev sahibi olmak isteyen vatandaşlarımıza planladığımız tarihten daha erken sunuyoruz. Orta gelirli vatandaşlarımıza özel Sur Yapı kalite standartlarından taviz vermediğimiz ve özel geliştirdiğimiz Antalya Suites projemizde yüzde 25 indirim ile 1 milyon 600 bin TL’den başlayan fiyatlar, başlayan fiyatlar, ilk yıl 5 bin 700 TL taksitler ve 15 yıl vadeyle satışa sunuyoruz."

ÜMRANİYE'DE İKİ YENİ PROJE

Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Elmas, Sur Yapı'nın İstanbul Ümraniye'deki yeni projelerine ilişkin detaylar verirken, Sur Yapı Cevher ve Exen Konakları'nı Yeni Konut Finansman Modeli kapsamında satışa sunduklarını kaydetti.

KAMPANYADAN FAYDALANAMAYANLAR İÇİN 72 AYA VARAN VADE

Yeni Konut Finansman Modeli’nden faydalanamayan vatandaşlar için de Sur Yapı bünyesinde alternatif ödeme planları hazırladıklarını ifade eden Elmas, “Sur Yapı bünyesinde 72 aya varan özel ödeme alternatifleri geliştirdik. Böylece evini yenilemek veya yatırım yapmak isteyenler için de alternatif oluşturmuş olduk. Sonuç olarak Şimdi gel, şimdi gel haydi diyoruz ve size özel avantajlar sunuyoruz” açıklamasında bulundu.

"ANTALYA'DA BİN, İSTANBUL'DA 600 KONUT ARZ ETMEYİ PLANLIYORUZ"

Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Elmas, son 3 yılda İstanbul ve Antalya'da 6 bin konut teslim ettiklerini belirterek, "Bu yıl içerisinde 4 bin konutu daha teslim etmeyi planlıyoruz. 2023'ü de sayarsak son 4 yılda 10 bin konut teslim etmiş olacağız" dedi.

Hayata geçirecekleri 3 yeni projede 8,5 milyar TL'lik bir portföy sunmuş olacaklarını bildiren Elmas, "Bu kampanya çerçevesinde bir ayda Antalya'da en az bin konut satmayı planlıyoruz. Cevher'de 337, Exen'de 190 daire satışa sunuyoruz. İstanbul'da toplamda 600 konut arz etmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

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