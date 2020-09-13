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Süper Lig puan durumu! Spor Toto Süper Lig 1. hafta fikstürü ve maç sonuçları

Süper Lig puan durumu 1. hafta oynanan maçların ardından sporseverler tarafından araştırılıyor. Fenerbahçe ve Galatasaray ligi 3 puan ile açarken, diğer maçlarda da önemli sonuçlar alındı. İşte, Spor Toto Süper Lig 1. hafta fikstürü ve maç sonuçları

13.09.2020 - 12:32 | Güncelleme: ABONE OL
Süper Lig puan durumu

Spor Toto Süper Lig 1. hafta fikstürü ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Zorlu ve kıyasıya mücadelenin başladığı Süper Lig'de haftanın açılış maçı Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor arasında oynanırken dört karşılaşma ile devam etti. İşte, Spor Toto Süper Lig 1. hafta ffikstürü ve maç sonuçları...

SPOR TOTO SÜPER LİG 1. HAFTA PUAN DURUMU

OGBMAYAVP
1.GÖZTEPE A.Ş.11005143
2.FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.11003033
3.GALATASARAY A.Ş.11003123
4.ALANYASPOR11002023
5.FENERBAHÇE A.Ş.11002113
6.ATAKAŞ HATAYSPOR00000000
7.BEŞİKTAŞ A.Ş.00000000
8.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR00000000
9.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR00000000
10.GENÇLERBİRLİĞİ00000000
11.HES KABLO KAYSERİSPOR00000000
12.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR00000000
13.KASIMPAŞA A.Ş.00000000
14.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK00000000
15.MKE ANKARAGÜCÜ00000000
16.TRABZONSPOR A.Ş.00000000
17.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.100112-10
18.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.100113-20
19.DEMİR GRUP SİVASSPOR100102-20
20.YENİ MALATYASPOR100103-30
21.YUKATEL DENİZLİSPOR100115-40

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 1. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ

11.09.202020:00ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.1 - 2FENERBAHÇE A.Ş.

12.09.202017:00DEMİR GRUP SİVASSPOR0 - 2ALANYASPOR

12.09.202017:00FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.3 - 0YENİ MALATYASPOR

12.09.202020:00GALATASARAY A.Ş.3 - 1GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.

12.09.202020:00GÖZTEPE A.Ş.5 - 1YUKATEL DENİZLİSPOR

13.09.202017:00MKE ANKARAGÜCÜ-BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR

13.09.202017:00HES KABLO KAYSERİSPOR-KASIMPAŞA A.Ş.

13.09.202020:00TRABZONSPOR A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş.

13.09.202020:00FRAPORT-TAV ANTALYASPOR-GENÇLERBİRLİĞİ

14.09.202020:00ATAKAŞ HATAYSPOR-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

Haftayı bay geçen takım
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR

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