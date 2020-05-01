Süper Lig puan durumu nasıl? sorusu futbol severlerin gündeminde. Corona virüs tedbirleri kapsamında Süper Lig maçları 26 haftadan sonra iptal edilerek oynanmadı. Dünya genelinde liglerin nasıl sonuçlandırılacağıyla ilgili çeşitli çalışmalar var. Ancak henüz FIFA ya da UEFA bu konuda bir karara varmış değil. Peki Türkiye'nin en heyecanlı ligi Süper Lig'de 13 - 16 Mart haftasında oynanan son maçların ardından puan durumu ne oldu? İşte Süper Lig son puan durumu...

PUAN DURUMU SÜPER LİG 26. HAFTA

O G B M A Y AV P 1.TRABZONSPOR A.Ş. 26 15 8 3 59 28 31 53 2.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 26 15 8 3 50 25 25 53 3.GALATASARAY A.Ş. 26 14 8 4 44 20 24 50 4.DEMİR GRUP SİVASSPOR 26 14 7 5 47 29 18 49 5.BEŞİKTAŞ A.Ş. 26 13 5 8 40 32 8 44 6.AYTEMİZ ALANYASPOR 26 12 7 7 44 25 19 43 7.FENERBAHÇE A.Ş. 26 11 7 8 46 34 12 40 8.GÖZTEPE A.Ş. 26 10 7 9 31 30 1 37 9.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 26 8 8 10 36 41 -5 32 10.YUKATEL DENİZLİSPOR 26 8 7 11 26 34 -8 31 11.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR 26 7 9 10 29 43 -14 30 12.GENÇLERBİRLİĞİ 26 7 7 12 33 44 -11 28 13.KASIMPAŞA A.Ş. 26 7 5 14 38 50 -12 26 14.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 26 5 11 10 21 33 -12 26 15.BTC TURK YENİ MALATYASPOR 26 6 7 13 38 40 -2 25 16.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 26 7 4 15 26 44 -18 25 17.MKE ANKARAGÜCÜ 26 5 8 13 23 45 -22 23 18.HES KABLO KAYSERİSPOR 26 5 7 14 28 62 -34 22

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 26. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

13.03.2020 20:00 MKE ANKARAGÜCÜ 2 - 1 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

13.03.2020 20:00 KASIMPAŞA A.Ş. 2 - 0 GÖZTEPE A.Ş.

14.03.2020 14:00 YUKATEL DENİZLİSPOR 1 - 0 GENÇLERBİRLİĞİ

14.03.2020 17:00 AYTEMİZ ALANYASPOR 1 - 0 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.

14.03.2020 20:00 İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 1 - 0 FENERBAHÇE A.Ş.

15.03.2020 13:30 HES KABLO KAYSERİSPOR 2 - 1 BTC TURK YENİ MALATYASPOR

15.03.2020 16:00 TRABZONSPOR A.Ş. 1 - 1 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

15.03.2020 19:00 GALATASARAY A.Ş. 0 - 0 BEŞİKTAŞ A.Ş.

16.03.2020 20:00 FRAPORT-TAV ANTALYASPOR 1 - 0 DEMİR GRUP SİVASSPOR