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Süper Lig puan durumu 2020! Süper Lig 26. hafta son puan durumu nasıl?

Süper Lig puan durumu futbolseverlerin gündeminde. En son Süper Lig puan durumu 13 - 16 Mart tarihleri arasında oynanan 26. hafta maçları ile şekillendi. Maçların ardından corona virüs tedbirleri kapsamında tüm maçlar iptal edildi. Peki 2020 Süper Lig son puan durumu nasıl?

01.05.2020 - 12:14 | Güncelleme: ABONE OL
Puan durumu

Süper Lig puan durumu nasıl? sorusu futbol severlerin gündeminde. Corona virüs tedbirleri kapsamında Süper Lig maçları 26 haftadan sonra iptal edilerek oynanmadı. Dünya genelinde liglerin nasıl sonuçlandırılacağıyla ilgili çeşitli çalışmalar var. Ancak henüz FIFA ya da UEFA bu konuda bir karara varmış değil. Peki Türkiye'nin en heyecanlı ligi Süper Lig'de 13 - 16 Mart haftasında oynanan son maçların ardından puan durumu ne oldu? İşte Süper Lig son puan durumu...  

PUAN DURUMU SÜPER LİG 26. HAFTA

 OGBMAYAVP
1.TRABZONSPOR A.Ş.26158359283153
2.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK26158350252553
3.GALATASARAY A.Ş.26148444202450
4.DEMİR GRUP SİVASSPOR26147547291849
5.BEŞİKTAŞ A.Ş.2613584032844
6.AYTEMİZ ALANYASPOR26127744251943
7.FENERBAHÇE A.Ş.26117846341240
8.GÖZTEPE A.Ş.2610793130137
9.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.2688103641-532
10.YUKATEL DENİZLİSPOR2687112634-831
11.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR2679102943-1430
12.GENÇLERBİRLİĞİ2677123344-1128
13.KASIMPAŞA A.Ş.2675143850-1226
14.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR26511102133-1226
15.BTC TURK YENİ MALATYASPOR2667133840-225
16.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.2674152644-1825
17.MKE ANKARAGÜCÜ2658132345-2223
18.HES KABLO KAYSERİSPOR2657142862-3422

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 26. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

13.03.2020 20:00 MKE ANKARAGÜCÜ 2 - 1 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

13.03.2020 20:00 KASIMPAŞA A.Ş. 2 - 0 GÖZTEPE A.Ş.

14.03.2020 14:00 YUKATEL DENİZLİSPOR 1 - 0 GENÇLERBİRLİĞİ

14.03.2020 17:00 AYTEMİZ ALANYASPOR 1 - 0 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.

14.03.2020 20:00 İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 1 - 0 FENERBAHÇE A.Ş.

15.03.2020 13:30 HES KABLO KAYSERİSPOR 2 - 1 BTC TURK YENİ MALATYASPOR

15.03.2020 16:00 TRABZONSPOR A.Ş. 1 - 1 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

15.03.2020 19:00 GALATASARAY A.Ş. 0 - 0 BEŞİKTAŞ A.Ş.

16.03.2020 20:00 FRAPORT-TAV ANTALYASPOR 1 - 0 DEMİR GRUP SİVASSPOR

 

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