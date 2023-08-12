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        PUAN DURUMU

        Haberler Futbol Süper Lig Galatasaray Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray sezonu Kayseri'de açacak - Galatasaray Haberleri

        Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray sezonu Kayseri'de açacak

        Trendyol Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, 2023-2024 sezonunun ilk haftasında bu akşam deplasmanda Mondihome Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray'da sakatlığı süren Nicolo Zaniolo haricinde eksik futbolcu bulunmuyor. İşte Okan Buruk muhtemel 11'i ve detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.08.2023 - 10:33
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        • 1

          Galatasaray, 2023-2024 sezonunun ilk haftasında bu akşam deplasmanda Mondihome Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda yapılacak maç saat 21.45'te başlayacak. Müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

        • 2

          Geçen sezonu 88 puanla zirvede tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, tarihinin 23. şampiyonluğunu kazandı. İdeal ilk 11'ini çok büyük oranda koruyan ve önemli takviyeler de yapan Galatasaray, sezonu deplasmanda renktaşıyla yapacağı maçla açacak. Galatasaray'da sakatlığı süren Nicolo Zaniolo haricinde eksik futbolcu bulunmuyor.

        • 3

          BU SEZONKİ 4. RESMİ MAÇ

          Galatasaray, Kayserispor müsabakasıyla bu sezonki 4. resmi maçına çıkacak. Ülke puanı nedeniyle şampiyon olmasına rağmen UEFA Şampiyonlar Ligi'nde eleme oynamak zorunda kalan sarı-kırmızılı ekip, "Devler Ligi"ne 2. eleme turundan başladı.

          Litvanya temsilcisi Zalgiris'i 2-2 ve 1-0'lık skorlarla eleyen Galatasaray, 3. eleme turu ilk maçında ise Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana'yı 3-0 mağlup etti.

        • 4

          OKAN BURUK'UN MUHTEMEL 11'İ

          Muslera

        • 5

          Boey

        • 6

          Nelsson

        • 7

          Abdülkerim

        • 8

          Angelino

        • 9

          Berkan

        • 10

          Oliveira

        • 11

          Barış Alper

        • 12

          Mertens

        • 13

          Kerem

        • 14

          Bakambu

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