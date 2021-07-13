2021-2022 sezonu Süper Lig fikstür çekimi TFF'nin Riva'daki idari merkezinde yapıldı. Fikstür çekimine kulüp temsilcileri ve TFF yetkilileri katılıyor. Fikstür çekimi beIN SPORTS'tan canlı olarak yayınlandı.

DERBİ MAÇLARIN HAFTALARI

4. HAFTA

Trabzonspor - Galatasaray

9. HAFTA

Trabzonspor - Fenerbahçe

10. HAFTA

Beşiktaş - Galatasaray

12. HAFTA

Beşiktaş - Trabzonspor

13. HAFTA

Galatasaray - Fenerbahçe

17. HAFTA

Fenerbahçe - Beşiktaş

1. HAFTA FİKSTÜRÜ

Giresunspor - Galatasaray

Karagümrük - Gaziantep

Beşiktaş - Çaykur Rizespor

Yeni Malatyaspor - Trabzonspor

Antalyaspor - Göztepe

Sivasspor - Konyaspor

Adana Demirspor - Fenerbahçe

Başakşehir - Alanyaspor

Altay - Kayserispor

Hatayspor - Kasımpaşa

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