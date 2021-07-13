Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol Süper Lig

SON DAKİKA! Süper Lig fikstürü belli oldu!

Süper Lig 2021-2022 sezonu öncesi fikstür çekimi gerçekleştirildi. TFF'nin Riva'daki tesislerinde yapılan çekim ile yeni sezonun fikstürü belirlendi. Beşiktaş - Galatasaray derbisi 10, Galatasaray - Fenerbahçe derbisi 13, Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi ise 17. haftada oynanacak

13.07.2021 - 19:00 | Güncelleme: ABONE OL
SON DAKİKA! Süper Lig fikstürü belli oldu!

2021-2022 sezonu Süper Lig fikstür çekimi TFF'nin Riva'daki idari merkezinde yapıldı. Fikstür çekimine kulüp temsilcileri ve TFF yetkilileri katılıyor. Fikstür çekimi beIN SPORTS'tan canlı olarak yayınlandı.

DERBİ MAÇLARIN HAFTALARI

4. HAFTA
Trabzonspor - Galatasaray

9. HAFTA
Trabzonspor - Fenerbahçe

10. HAFTA
Beşiktaş - Galatasaray

12. HAFTA
Beşiktaş - Trabzonspor

13. HAFTA
Galatasaray - Fenerbahçe

17. HAFTA
Fenerbahçe - Beşiktaş

1. HAFTA FİKSTÜRÜ

Giresunspor - Galatasaray

Karagümrük - Gaziantep

Beşiktaş - Çaykur Rizespor

Yeni Malatyaspor - Trabzonspor

Antalyaspor - Göztepe

Sivasspor - Konyaspor

Adana Demirspor - Fenerbahçe

Başakşehir - Alanyaspor

Altay - Kayserispor

Hatayspor - Kasımpaşa

Detaylar geliyor...

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Türk hayranlarının dikkatini çekti
Türk hayranlarının dikkatini çekti
Sahibinden satılık kilise! Fiyatı dudak uçuklatıyor
Sahibinden satılık kilise! Fiyatı dudak uçuklatıyor
Gündem yaratan iddiaya avukatları yanıt verdi: Gerçek dışı
Gündem yaratan iddiaya avukatları yanıt verdi: Gerçek dışı
Birincilikle bitirdi tepkiler şaşkına çevirdi!
Birincilikle bitirdi tepkiler şaşkına çevirdi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Devlet Başkanı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Devlet Başkanı ile görüştü
HDP’li Buldan: Kimse oyları cepte görmesin
HDP’li Buldan: Kimse oyları cepte görmesin
Batı Nil Virüsü nedir?
Batı Nil Virüsü nedir?
Ukrayna İçişleri Bakanı Avakov istifa etti
Ukrayna İçişleri Bakanı Avakov istifa etti