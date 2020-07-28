Süper Lig'de toplam 524 futbolcu görev alırken, bunların 275'i yabancı, 249'u ise Türk oyuncular oldu.
Ligde 9 yabancı ve 11 Türk futbolcu, geride kalan sezonda iki farklı takımda forma giydi.
Yabancı futbolcular, ligde toplam 393 bin 822 dakika (yüzde 65,3) mücadele ederken, yerli oyuncular ise 209 bin 498 (yüzde 34,7) dakika sahada kaldı.
SADECE SİVASSPOR'DA YERLİLER DAHA ÇOK SAHADA KALDI
Süper Lig'de sadece Demir Grup Sivasspor'da yerli futbolcular, yabancı oyunculardan daha fazla süre aldı. Sezonu dördüncü sırada bitiren kırmızı-beyazlı takım, ligde 13 yerli ve 14 yabancı futbolcuyla mücadele etti. Demir Grup Sivasspor'da yerli futbolcular 17 bin 615 dakika sahada kalırken, yabancılar ise 15 bin 976 dakika görev aldı.
YABANCILAR EN FAZLA SÜREYİ GALATASARAY'DA ALDI
Galatasaray, ligde yabancı futbolculara en fazla görev veren takım olarak öne çıktı. Sarı-kırmızılı takım, aynı zamanda ligde yerli oyuncuların en az süre aldığı ekip oldu. Galatasaray'da sezon boyunca 19 yabancı ve 13 Türk futbolcu forma giydi. Yabancı futbolcular 25 bin 491 dakika, yerliler ise 8 bin 7 dakika sahada kaldı.
EN FAZLA YABANCI OYNATAN KASIMPAŞA
Süper Lig'de geride kalan sezonda sayı olarak en fazla yabancı futbolcuyu Kasımpaşa oynattı. Lacivert-beyazlı takım, sezon boyunca 20 yabancı futbolcuya şans tanıdı. Bu alanda Galatasaray, Çaykur Rizespor ve Hes Kablo Kayserispor, 19'ar oyuncuyla ikinci sırayı paylaştı.
Küme düşen Hes Kablo Kayserispor, ligde 23 kişiyle en fazla Türk oyuncu oynatan takım oldu.
GOLLER DE YABANCILARDAN
Süper Lig'de geride kalan sezonda gollerin çok büyük bölümünü yabancı futbolcular kaydetti. Kendi kalelerine dahil, ligde atılan 875 golün 632'sini (yüzde 72,2) yabancı, 243'ünü (yüzde 27,8) ise yerli futbolcuların imzası bulunuyor. Ligde sadece Demir Grup Sivasspor ile Göztepe'de Türk oyuncular, yabancılardan fazla gol attı.
YERLİ VE YABANCI OYUNCULAR
Süper Lig takımlarının 2019-2020 sezonunda oynattığı Türk ile yabancı oyuncuların sayısı, futbolcuların aldığı süre ve attığı goller şöyle:
|Türk
|Yabancı
|Takımlar
|Futbolcu
|Süre
|Gol
|Futbolcu
|Süre
|Gol
|Aytemiz Alanyaspor
|12
|8823
|10
|13
|24790
|51
|Beşiktaş
|15
|11318
|28
|16
|22243
|31
|BtcTurk Yeni Malatyaspor
|12
|11761
|10
|15
|21702
|34
|Çaykur Rizespor
|12
|8530
|4
|19
|25047
|34
|Demir Grup Sivasspor
|13
|17615
|28
|14
|15976
|27
|Fenerbahçe
|19
|16213
|22
|13
|17232
|36
|Fraport TAV Antalyaspor
|17
|14764
|17
|15
|18751
|24
|Galatasaray
|13
|8007
|14
|19
|25491
|41
|Gaziantep FK
|11
|10693
|13
|15
|22833
|36
|Gençlerbirliği
|14
|11435
|5
|15
|21925
|34
|Göztepe
|15
|14238
|28
|14
|19351
|16
|Hes Kablo Kayserispor
|23
|9878
|8
|19
|23660
|32
|İttifak Holding Konyaspor
|12
|12224
|6
|15
|21213
|30
|Kasımpaşa
|14
|11798
|15
|20
|21669
|38
|Medipol Başakşehir
|13
|10059
|8
|16
|23566
|57
|MKE Ankaragücü
|18
|9804
|10
|17
|23659
|21
|Trabzonspor
|15
|10930
|10
|15
|22605
|66
|Yukatel Denizlispor
|12
|11408
|7
|14
|22109
|24
|TOPLAM
|260
|209498
|243
|284
|393822
|632
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