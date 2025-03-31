Süper Lig'de şampiyonluk tahmini güncellendi! İşte o sıralama...
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında lider Galatasaray, konuk olduğu Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu. Zirve yarışındaki bir diğer takım Fenerbahçe ise Bodrum FK'yi deplasmanda yendi. Fenerbahçe'nin maç eksiğiyle birlikte zirvede puan farkı 6 oldu. Futbol veri sitesi Euro Club Index, şampiyonluk tahmininde bulundu ve takımların toplayacağı puanı açıkladı. İşte yeni sıralama...
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Trendyol Süper Lig'de 29. hafta geride kalırken, lider Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki puan farkı 6 oldu.
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Euro Club Index'te Süper Lig'i şampiyon tamamlayacak takım tahmin edilirken; toplayacağı puan da belirlendi.
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İşte futbol veri sitesine göre Süper Lig'de küme düşecek takımlar, şampiyon olacak takım ve puan durumu...
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19- ADANA DEMİRSPOR: 4 PUAN
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18- HATAYSPOR: 26 PUAN
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17- SİVASSPOR: 37 PUAN
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16- BODRUM FK: 38 PUAN
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15- KAYSERİSPOR: 39 PUAN
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14- ALANYASPOR: 41 PUAN
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13- KONYASPOR: 45 PUAN
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12- ÇAYKUR RİZESPOR: 45 PUAN
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11- ANTALYASPOR: 47 PUAN
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10- GÖZTEPE: 49 PUAN
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9- TRABZONSPOR: 49 PUAN
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8- GAZİANTEP FK: 49 PUAN
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7- BAŞAKŞEHİR: 50 PUAN
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6- KASIMPAŞA: 50 PUAN
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5- EYÜPSPOR: 56 PUAN
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4- SAMSUNSPOR: 62 PUAN
Samsunspor'un dördüncü bitirmesine yüzde 57, üçüncü bitirmesine 26.4, beşinci bitirmesine 13.6 ihtimal verildi.
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3- BEŞİKTAŞ: 64 PUAN
Beşiktaş'ın sezonu 3. bitirmesine yüzde 70, 4. bitirmesine 26.4, beşinci bitirmesine 3.1 ihtimal verildi.
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2- FENERBAHÇE: 88 PUAN
Şampiyonluk ihtimali %20.6
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1- GALATASARAY: 91 PUAN
Şampiyonluk ihtimali %79.4