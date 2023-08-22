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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! İşte favori takım... - Futbol Haberleri

        Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! İşte favori takım...

        Süper Lig'de yeni sezon öncesi açıklanan şampiyonluk oranları, 2. hafta sonrasında değişti. İşte yeni şampiyonluk oranları...

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        Habertürk
        Giriş: 22.08.2023 - 15:16 Güncelleme: 22.08.2023 - 15:16
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        • 1

          İSTANBULSPOR - 1000

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          GAZİANTEP FK - 1000

        • 4

          HATAYSPOR - 750

        • 5

          SAMSUNSPOR - 500

        • 6

          ÇAYKUR RİZESPOR - 500

        • 7

          KASIMPAŞA - 250

        • 8

          ANTALYASPOR - 250

        • 9

          MKE ANKARAGÜCÜ - 250

        • 10

          SİVASSPOR - 150

        • 11

          ALANYASPOR - 150

        • 12

          KONYASPOR - 75

        • 13

          KAYSERİSPOR - 75

        • 14

          KARAGÜMRÜK - 75

        • 15

          BAŞAKŞEHİR - 20.00

        • 16

          ADANA DEMİRSPOR - 15.00

        • 17

          TRABZONSPOR - 15.00

        • 18

          BEŞİKTAŞ - 3.50

        • 19

          FENERBAHÇE - 2.70

        • 20

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