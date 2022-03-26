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Süper Lig'de bu hafta maç var mı, yok mu? Süper Lig maçları ne zaman başlıyor? 31. hafta Süper Lig fikstürü

Süper Lig'de bu hafta maç var mı, yok mu? 31. hafta Süper Lig maçları ne zaman?

Süper Lig'de heyecan bu hafta kaldığı yerden devam edecek mi merak konusu oldu. A Milli Takımımızın Portekiz maçı sonrası futbolseverler, hafta sonu maç var mı yok mu aramaları yapıyor. Peki, şimdiden merakla beklenen 31. hafta Süper Lig maçları ne zaman, hangi tarihlerde oynanacak?

26.03.2022 - 09:53 | Güncelleme: FUTBOL

  • Futbolda bu hafta içinde milli maçların oynanması nedeniyle futbolseverler; Süper Lig'de bu hafta maç var mı yok mu, 31. hafta Süper Lig maçları ne zaman, hangi tarihlerde oynanacak sorularının cevaplarını aramaya başladı. İşte ayrıntılar...

  • SÜPER LİG BU HAFTA MAÇ VAR MI?

    Süper Lig'de bu hafta milli ara nedeniyle maçlar oynanmayacak.

    Merakla beklenen Süper Lig 31. hafta maçları gelecek hafta Cuma günü itibariyle yeniden başlayacak. İşte program...

  • SÜPER LİG 31. HAFTA MAÇ PROGRAMI

    2 NİSAN CUMARTESİ

    Giresunspor-Sivasspor

    Altay-Antalyaspor

    Kayserispor-Fenerbahçe

    Galatasaray-Fatih Karagümrük

    3 NİSAN PAZAR

    Kasımpaşa-Gaziantep FK

    Alanyaspor-Çaykur Rizespor

    Konyaspor-Göztepe

    Trabzonspor-Beşiktaş

    4 NİSAN PAZARTESİ

    Hatayspor-Adana Demirspor

     

    Başakşehir FK-Yeni Malatyaspor

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