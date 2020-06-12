Süper Lig'de koronavirüs salgını nedeniyle verilen ara sona erdi ve heyecan 27. hafta karşılaşmalarıyla başladı. Ara sonrasındaki ilk maçta Göztepe ile Trabzonspor ve Fenerbahçe ile Kayserispor karşı karşıya geldi. İki karşılaşmada da birçok önlem alındı.
Hes Kablo Kayserispor karşısında taraftarından yoksun olan Fenerbahçe, tribünleri taraftar maketleriyle süsledi.
"Beni Türk hekimlerine emanet edin" diyen Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafına tribünlerinde yer veren sarı-lacivertliler, yaşanan süreçte fedakarca görevlerini yerine getirirken hayatlarını kaybeden Prof. Murat Dilmener, hemşire Dilek Akçabelen ve eczacı İsmail Durmuş ile hayatlarını kaybeden tüm sağlık çalışanlarının fotoğraflarına da tribünlerinde yer verdi.
Sarı-lacivertliler ayrıca, Fenerbahçe camiasının kalbinde yer edinmiş merhum taraftarları için de tribünlerinde bir alan ayırdı. Öte yandan tribünlerde "Tüm Sağlık Çalışanlarımıza Saygı ve Minnetle", "83 Milyon #AynıTakımdayız", "Sağlık Çalışanlarımıza Minnettarız", "Irkçılığa Hayır" şeklinde pankartlar asıldı.
TAKIMLAR, ATEŞ ÖLÇÜLEREK STADA ALINDI
Fenerbahçe-Hes Kablo Kayserispor karşılaşması öncesinde takımlar stada ateş ölçümü yapılarak alındı.
Ülker Stadı'na öncelikle misafir ekibin otobüsü gelirken, daha sonra sarı-lacivertliler alana ulaştı.
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