SunExpress'ten Almanya uçuşlarına ilişkin açıklama

AA

SunExpres'in sosyal medya hesabından, "Yarından itibaren Avrupa Birliği (AB) vatandaşı olmayan ve Paul-Ehrlich Enstitüsü’nün internet sitesinde belirtilen koşullar doğrultusunda son 14 gün içinde tamamen aşı olmuş yolcuların, herhangi bir seyahat amacıyla (örneğin turistik seyahat veya aile/arkadaş ziyareti) Almanya'ya giriş yapmalarına izin verileceğini paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz." açıklaması yapıldı.