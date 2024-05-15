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Şirketin yüzde 20.8'ini Borsa İstanbul'da halka arz edecek olan Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği bugün talep toplamaya başladı. 17 Mayıs'a kadar halka arz süreci devam edecek olan şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Altınkum, halka arzdan elde edilecek kaynak ile Türkiye'de ilk olarak deniz üstünde rüzgar santralları yapılması için gerekli taşıma ve kurulumun gerçekleşmesi için gerekli yatırımları yapacaklarını söyledi. 2023'te 25 milyon dolarlık ve bu yıl 40 milyon dolarlık yatırım yaptıkları bilgisini veren Altınkum, arz sonrası proje taşımacılığı ve yük mühendisliğinde dünya 3'üncü olma hayallerini gerçekleştirmek istediklerini vurguladı. Denizde kurulan rüzgar santrallarının şu anda dünyada Baltık ve Manş denizi ile Kuzey denizinde olduğunu sıranın Akdeniz ve Karadeniz'e geldiğini belirten Altıkum, özellikle İğneada ve Ege ve İskenderun Körfezi'nde bu anlamda ciddi bir potansiyel olduğunu dile getirdi. Altınkum, "Ayrıca Akdeniz'de önemli oranda doğalgaz çıkarılması sözkonusu. Doğalgaz çıkarılırken petrol platformuna ihtiyaç olacak. Bu platformun Türkiye sahillerinde yapılması mümkün. Bunun taşınmasına talip olacağız' diye konuştu. 1,7 milyar lira halka arz büyüklüğü olan şirketin toplam büyüklüğü de 8,2 milyar lira civarında oluşacak.

REKLAM MARKANIN UZUN YAŞAMASI İÇİN HALKA AÇILIYORUZ Hareket'in bir aile şirketi olduklarını ifade eden Altınkum, halka arz nedenini şöyle açıkladı: "Şirketin uzun yıllar yaşaması gerekiyor. kurumsallaşma çalışmalarına uzun zaman önce başladık. Hareket markasının, şirketin gelişimini, dönüşümünü kuvvetlenmesini, yönetim kadrosunun profesyonelleşmesini sağlamak istiyoruz. Türkiye'ye bir değer kalmasını istiyoruz." Şirketin borcu olduğunu ancak borcun projeler için makine satın alınmasında kullanıldığını, uzun vadeli leasing ve proje kredilerinden oluştuğunu açıklayan Altınkum, " Şu anda yıllık 750 milyon lira nakit üretiyoruz. 1,4 milyar lira borcumuz var. İki yılda borcumuzu kapatabiliyoruz" dedi.

TÜRKİYE'DE BİR AVRUPA'DA 4'ÜNCÜ 1,5 milyar lira hasılat ve 576 milyon lira net karı bulunan şirketin 2023 verilerine göre taşıma kapasitesinde 35 bin ton ile Türkiye'de birinci Avrupa'da 4'üncü ve dünyada 15'inci olduğunu anlatan Altınkum, 2023 ve 2024 yatırımlarının ardından bu sıralamada daha da üste çıktıklarını tahmin ettiklerini söyledi. Yıllık yüzde 15 civarında büyüdüklerini ifade eden Altınkum, halka arz sonucu yüzde 12-15 bandında büyümeye devam edeceklerini kaydeder, "Bizim yurtdışı ve yurtiçinde kestiğimiz faturanın yüzde 95'i döviz bazlı. Kur riskimiz yok. İşlerimizin yüzde 50'sinden fazlası yurtdışında olduğu için riskimiz dağılmış durumda. Türkiye'de ise rüzgar santralları devam ediyor. Yapım kapasitesi çok yüksek. Elektrik ihtiyacı oldukça bu durum sürecek. Yakında Bulgaristan'da bir elektrik santralı kuracağız" dedi.

REKLAM ÜÇ KITA VE 29 ÜLKEDE İŞ YAPIYOR Altınkum, çok bilinmeyen bir sektörde faaliyet gösterdiklerini belirterek, şirketin bugüne kadar gelme sürecini şöyle özetledi: "Şirketimiz 1957'de babam ve iki arkadaşı tarafından limanlardaki gemi yükleme boşaltma hizmetleri ve deniz taşımacılığı için kurulmuş. Vinçle gemileri tahliye ihtiyacı ortaya çıkmış. Sonra vinçlerin sayısı artınca makineleri kiralıyorlar. Sonra 1979'da denizden çekilip tamamen karaya dönmüşüz. 1985'te ise ortaklıklarımız bitmiş ve bir aile şirketine dönüşmüşüz. Biz yük mühendisliği gerektiren ağır kaldırma ve ağır taşıma işleri yapıyoruz. Rüzgar santralları, gemi inşa tesisleri, rafineri ve petro kimya tesislerinin büyük parçalarını taşıyıp yerlerine kuruyoruz. Örneğin Star Rafineri'nin tüm taşımaları bizim tarafımızdan yapıldı. Üç kıtada 29 ülkede bu tarz işleri yapıyoruz. Yüzde 50'nin üstünde hizmet ihracatı yapıyoruz."

630 ÇALIŞAN 6,7 MİLYARLIK MAKİNE PARKI Şirkette şu anda 630 çalışanları olduğunu makine parkının büyüklüğünün 6,7 milyon lira olduğunu açıklayan Altınkum, "Dubai, Katar ve Türkiye'de mühendis kadromuz var. Diğer çalışanlarımız ise kalifiye teknikerler. Kendi operatörlerimizi yetiştirmek için akademi de kurduk" diye konuştu. Altınkum ayrıca şu anda lojistik ve nakliye prosedürü ile çalıştıklarını anlatarak devletten bu sektöre has bir düzenleme yapılarak sektörün çerçevesinin çizilmesinin gerektiğinin altını çizdi.