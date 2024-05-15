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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Dursun Özbek'in Okan Buruk planı: Anlaşma süresi, görev süresince - Galatasaray Haberleri

        Dursun Özbek'in Okan Buruk planı: Anlaşma süresi, görev süresince

        Süper Lig'de üst üste ikinci şampiyonluğuna koşan Galatasaray'da Okan Buruk'un geleceği de netleşiyor. Şampiyonluğun sadece 1 puan uzağında bulunan sarı-kırmızılılarda 25 Mayıs'ta gerçekleşecek seçime girecek iki aday da yola Okan Buruk'la devam edeceğini duyurdu. Mevcut Başkan Dursun Özbek ise seçilmesi durumunda Buruk ile görev süresi sonuna kadar Buruk ile çalışmayı planlıyor

        Giriş: 15.05.2024 - 09:50 Güncelleme: 15.05.2024 - 09:50
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        Dursun Özbek'in Okan Buruk planı
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        Süper Lig'de şampiyonluğun 1 puan uzağında bulunan Galatasaray'da Okan Buruk'un geleceği de netleşiyor.

        25 Mayıs'ta olağan seçimli genel kurula gidecek sarı-kırmızılılarda mevcut başkan Dursun Özbek'in karşısına aday olarak çıkan Süheyl Batum da Okan Buruk'la çalışacaklarını duyurdu.

        Mevcut Başkan Özbek ise yola görev süresi boyunca Okan Buruk'la devam etmeyi planlıyor.

        Daha önce yıllık ücretinde iyileştirme yapılan Okan Buruk, Dursun Özbek'in görevde kalması durumunda seçim sonrasında iki yıllık yeni sözleşmeyi imzalayacak.

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        İTALYA HAYALİ VAR AMA...

        Tarihin en kötü Galatasaraylarından birinin başına geçen Okan Buruk, sarı-kırmızılı kulübün başında teknik direktör olarak ikinci şampiyonluğuna koşuyor.

        Oğluyla birlikte en büyük hayali Galatasaray'ın teknik direktörü olarak şampiyonluk yaşamak olan Buruk'un bir gün İtalya'da teknik direktörlük yapma hayali bulunsa da şu anda Galatasaray'a odaklı durumda.

        Son iki haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde giren sarı-kırmızılılar kalan iki haftanın birinde 1 puan alması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek.

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