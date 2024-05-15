Erkek arkadaşını öldüren Kazakistan vatandaşı kadının cezası belli oldu

Bursa'da 31 yaşındaki Kazakistan vatandaşı Irına Franzen'in erkek arkadaşını öldürdüğü iddiasıyla yargılandığı davanın karar duruşması görüldü.

Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis istemiyle hakkında dava açılan tutuklu sanık Irına Franzen ile olayda hayatını kaybeden Turan Döner'in ailesi ve taraf avukatları katıldı.

Önceki celse verdiği mütalaasını tekrarlayan cumhuriyet savcısı, sanığın "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

"ZARAR VERMEK İSTEMEDİM, ÇOK PİŞMANIM"

Tercüman eşliğinde son savunmasını yapan ve maktulü sevdiğini dile getiren Franzen, "Ben Turan'a zarar vermek istemedim. Öldürme veya zarar vermek gibi bir düşüncem yoktu. Çok pişmanım." dedi.