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        Erkek arkadaşını öldüren Kazakistan vatandaşı kadının cezası belli oldu

        Bursa'da geçen yıl erkek arkadaşını bıçakla öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Kazakistan vatandaşı kadın, "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan önce 18 yıl daha sonra ise takdiri indirimi uygulanarak 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 15:41 Güncelleme: 15.05.2024 - 15:45
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        Erkek arkadaşını öldürmüştü cezası belli oldu
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        Bursa'da 31 yaşındaki Kazakistan vatandaşı Irına Franzen'in erkek arkadaşını öldürdüğü iddiasıyla yargılandığı davanın karar duruşması görüldü.

        Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis istemiyle hakkında dava açılan tutuklu sanık Irına Franzen ile olayda hayatını kaybeden Turan Döner'in ailesi ve taraf avukatları katıldı.

        18 YIL HAPSİ İSTENDİ

        Önceki celse verdiği mütalaasını tekrarlayan cumhuriyet savcısı, sanığın "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

        Maktulün ailesi, şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, sanığın cezalandırılmasını istedi.

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        "ZARAR VERMEK İSTEMEDİM, ÇOK PİŞMANIM"

        Tercüman eşliğinde son savunmasını yapan ve maktulü sevdiğini dile getiren Franzen, "Ben Turan'a zarar vermek istemedim. Öldürme veya zarar vermek gibi bir düşüncem yoktu. Çok pişmanım." dedi.

        CEZADA TAKDİR İNDİRİMİ UYGULANDI

        Kararını açıklayan mahkeme heyeti sanığa "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan önce 18 yıl hapis cezası verdi; daha sonra takdiri indirim uygulayarak cezayı 15 yıla düşürdü.

        NE OLMUŞTU?

        Bursa'nın Yıldırım ilçesi Yeşil Mahallesi Çelebi Mehmet Bulvarı'nda 26 Ağustos 2023'te, Kazakistan uyruklu Irına Franzen, restoran sahibi sevgilisi 42 yaşındaki Turan Döner'i evde bıçakla yaralamıştı.

        Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri Döner'in hayatını kaybettiğini belirlemiş, gözaltına alınan Franzen tutuklanmıştı.

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