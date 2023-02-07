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SunExpress bilet fiyatlarını sabitledi

Arama-kurtarma ve sağlık ekiplerini deprem bölgesine en kısa sürede ulaştırmak üzere depremin ilk günü 9 uçuş gerçekleştiren SunExpress, deprem bölgesindeki illere yaptığı uçuşlarda bilet fiyatlarını sabitlediğini bildirdi. Yapılan açıklamada, Adana, Diyarbakır, Gaziantep, Kayseri, Malatya ve Mardin kalkış ve varışlı tüm yurt içi uçuşların 13 Şubat 2023’e kadar tek yön vergiler dahil 100 TL olarak sabitlendiği bildirildi

Giriş: 07.02.2023 - 17:36 | Güncelleme: ABONE OL
SunExpress bilet fiyatlarını sabitledi
HABERTURK.COM

Türk Hava Yolları ve Lufthansa’nın ortak kuruluşu SunExpress, arama-kurtarma ve sağlık ekiplerini deprem bölgesine en kısa sürede ulaştırmak amacı ile resmî kurumlarla koordineli olarak dün 9 uçuş gerçekleştirdiğini ve bugün de özel uçuşlara devam ettiğini bildirdi.

Yapılan açıklamaya göre, SunExpress, AFAD başta olmak üzere tüm resmi yetkili kuruluşlar aracılığıyla gelen yardımların deprem bölgesine ulaştırılması amacıyla ücretsiz yurt içi kargo hizmeti vermeye de devam ediyor.

Ayrıca, deprem bölgesindeki illere yaptığı uçuşlarda bilet fiyatlarını da sabitleyen SunExpress, Adana, Diyarbakır, Gaziantep, Kayseri, Malatya ve Mardin kalkış ve varışlı tüm yurt içi uçuşlarını 13 Şubat 2023’e kadar tek yön vergiler dahil 100 TL olarak sabitlediğini duyurdu.

SunExpress, 21 Şubat 2023 tarihine kadar olan Adana, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Hatay, Malatya, Mardin, Kars, Kayseri, Samsun, Trabzon ve Van kalkışlı/varışlı tüm yurt içi ve yurt dışı uçuşlarda ücretsiz bilet değişikliği ve iptal hakkı sunuyor.

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