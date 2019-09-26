Suma Chakrabarti Bloomberg HT'de soruları yanıtladı

TÜREB Başkanı ve Deik Enerji Konseyi Başkanı Kalyon Enerji CEO'su Hakan Yıldırım'ın Arzu Maliki ile yaptığı söyleşinin satır başları şöyle;

Türkiye'deki 10.yılınızı kutluyorsunuz..Bu süreçte neler yaptınız? 2019 yılı EBRD için nasıl geçiyor? Bu sene toplamda ne kadarlık bir yatırım yapacaksınız Türkiye'ye?

Suma Chakrabarti: 10 yıl boyunca Türkiye'de olmanın en iyi yönü Türkiye ekonomisinin bir dönüşüm gerçekleştirmiş olması. Türkiye bizim en büyük piyasamız, 11.5 milyar Euro yatırım yaptık bu 10 yılda. Yatırımlarımızın yarısı çevresel sürdürülebilirlikle alakalı oldu. Yatırımlarımızı devam ettiriyoruz. Kadın girişimcilere de yardımcı olduk; 20 bin kadın girişimciye yardımcı olduk Türkiye'de. Türkiye bankalarına da yardım sağlıyoruz. Biz hem büyük Türk şirketlerine hem de Kobi'lere de destek veriyoruz.

Yılın ilk yarısında 543 milyon Euro'luk bir yatırım yaptık, benim beklentim 1 milyar Euro'ya yaklaşmak bu yılın sonunda yani yarım milyon daha yatırımdan bahsedebiliriz.

Ekonomi toparlandıkça yatırım seviyelerininde artmasını bekliyorum.

Burda birçok görüşmeler yaptınız, 5 yıllık bir strateji açıkladınız..Yeni 5 yıllık projeksiyonunuzda neler var bize anlatır mısınız?

Suma Chakrabarti: Türkiye'ye daha fazla yardımcı olmak istiyoruz, finansal sektörünün daha dirençli olmasını istiyoruz. Yerel sermaye piyasasını geliştirmeye destek vereceğiz çünkü batık krediler var. Bankacılık sektörüne yardım edeceğiz. Leasing ve Factoring tarafına da yardım edebiliriz. Türk Lirası cinsinden daha fazla kredi verilmesini sağlayabiliriz çünkü döviz riski azaltılmış olacak.

İkinci olarak özel sektörün daha fazla teknolojiyi kullanmasını istiyoruz bunun için çalışacağız.

Üçüncü olarak İstanbul mükemmel bir şehir; fakat bazı bölgelerde kadının daha fazla iş gücüne katılımı gerekiyor ve cinsiyet eşitliği olması gerekiyor.

Dördüncü olarakta yeşil ekonomiden bahsedebiliriz; yatırımlarımızın yarısını yeşil ekonomiye yapıyoruz.

Finans sektörüne ağırlık vereceksiniz öyle anlıyorum..Özel Sektörün de finansman sıkıntısı var bu çok yerinde bir karar diyebiliriz..

Suma Chakrabarti: Özel Bankacılık sektörü daha tutucu hale geliyor ve verdikleri krediye de sınır getirmek istiyorlar. Biz burada yardımcı olmak istiyoruz. Varlık tarafında yardımcı olmak istiyoruz ki daha fazla kredi sağlayabilsinler. Bir türlü batık kredilerle Türkiye Bankacılık sektörünün başetmesi gerekiyor. Bu yeni bir fikir; belki de bir fon kurulması gerekebilir veya yeniden yapılandırılması gerekebilir bu batık kredilerin bir alan yaratmak için, bankalar için daha fazla kredi sağlamaları için.

Brexit önemli bir konu sizin de Londra'da ana binanız var,,Brexit hem ticareti hem de yatırımları nasıl etkileyecek?

Suma Chakrabarti: Bizim ana merkezimiz Londra'da kalacak, ama bizi ilgilendiren şey ülkedeki oprasyonların ne olacağı..Çok sert bir Brexit olursa bazı ülkelerin Güneydoğu Avrupa'daki ülkelerin uzun vadede ekonomilerinin etkileneceğini düşünebiliriz. Ama yumuşak bir Brexit olursa herşey olduğu gibi devam edebilir.

Globalde bir faiz indirimi trendi var..Türkiye'de faizleri indiriyor. Bu indirimler ekonomilere nasıl yansır sizin bakış açınız nasıl?

Suma Chakrabarti: Bir şekilde ekonomiyi teşvik etmeye çalışıyorlar. Ama dengeli olması gerekiyor çok da fazla bu araçların kullanılmaması gerekiyor çünkü bu tekrar bir oynaklığa sebep olabilir. Bütün Merkez Bankaları pozisyon alacaklardır ve bu büyümeyi desteklemek için olacaktır.

Türkiye'yi ele alalım; yapısal reformlarda çok önemli..yapısal reformların olması gerekiyor ve buna daha çok önem verilmesi gerekiyor. Yapısal reformlar tarafında neler olacak merak ediyoruz.